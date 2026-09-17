Лавров не отмечает никакого материального эффекта от диалога России с США

Никакого материального эффекта от контактов России с США нет и не предвидится, считает глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон занимается «дипломатией тарифов»: американские власти вводят их, когда «кто-то пытается свою точку зрения провести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Министр отметил, что, в отличие от стран Европы, США «готовы разговаривать». «Это всегда, даже когда позиции кардинально противоположны, это всегда важно. И мы всегда разговариваем с теми, кто хочет это делать всерьез... Притом что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и пока не предвидится»,— сказал господин Лавров на конгрессе Международного движения русофилов.

Министр заверил, что Москва всегда готова к диалогу. По его словам, президенты России и США находятся «в регулярном контакте», в том числе по Украине.

5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали урегулирование военного конфликта на Украине. 8 сентября господин Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Тот пообещал российскому коллеге «колоссальные выгоды» при завершении конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «По Украине нанесен новый звонок».