В пяти округах Приангарья ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Из-за опасности выходов медведей введен режим повышенной готовности на территории пяти округов Иркутской области. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Речь идет о Слюдянском, Ангарском, Братском, Тайшетском и Киренском муниципальных округах, а также Нижнеудинском районе региона. Двумя днями ранее господин Кобзев рекомендовал ввести во всех муниципалитетах режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. Он назвал ситуацию сложной и пояснил, что только за прошедшие сутки поступило 66 сообщений о появлении хищников вблизи жилья.

Как писал «Ъ», к 15 сентября в Иркутской области было отстрелено 146 медведей, признанных опасными. При этом за весь 2025 год в регионе отстрелили 67 опасных животных. 17 сентября областное ГУ МВД сообщило о том, что медведь задрал двух сборщиков ягод, еще одному мужчине удалось убежать.

Александра Стрелкова