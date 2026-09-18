К читателям газеты «Коммерсантъ»

Йом Кипур: возможность вернуться

Йом Кипур — самый святой день еврейского года. Это день поста и молитвы, когда человек оставляет повседневные заботы и обращается к своей душе, своим поступкам и отношениям со Всевышним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В течение года мы заняты работой, семьей, обязательствами и планами. Не всегда есть время остановиться и посмотреть на свой путь со стороны. Йом Кипур дает такую возможность.

Одно из центральных понятий этого дня — тшува. Обычно это слово переводят как «раскаяние», но оно происходит от корня «шув» — «возвращаться». Поэтому тшува — не только сожаление о прошлом. Это возвращение к правильному пути и готовность изменить то, что можно изменить.

Рамбам в «Законах о тшуве» показывает, что тшува — это путь. Человек должен оставить совершенный проступок, сожалеть о нем, принять решение не возвращаться к нему и обратиться к Всевышнему, признав свой поступок. Высшую ступень Рамбам называет полной тшувой: человек снова оказывается в обстоятельствах, в которых прежде поступил неправильно, но теперь, имея возможность повторить прежнюю ошибку, выбирает иначе. Поэтому тшува проверяется не только словами. Решение измениться становится настоящим тогда, когда человек в похожей ситуации поступает по-другому.

В еврейской традиции грех обозначается словом «хет». Оно связано с образом промаха — человек не попал в цель. Если человек сбился с пути, он может понять, где произошла ошибка, и изменить направление. Тшува начинается с честности перед собой. Нужно признать, что было сделано неправильно, не искать оправданий и понять, что можно исправить. Иногда необходимо попросить прощения, иногда — возместить причиненный вред, а иногда — изменить собственное поведение.

При этом Йом Кипур напоминает об ответственности перед другими людьми. Если человек причинил кому-то обиду или вред, недостаточно одного обращения к Всевышнему. Нужно постараться примириться с тем, кого мы обидели, и исправить то, что возможно исправить.

В конце Йом Кипура звучит молитва Нейла — заключительная молитва этого дня. Ее название связано со словом «неила» — «закрытие». Завершается время молитвы, и человек возвращается к обычной жизни. Тогда становится видно, что он вынес из этого дня.

Прошлое изменить невозможно. Но человек может изменить свои дальнейшие поступки. В этом и состоит возможность тшувы: ошибка не определяет человека навсегда, если он способен признать ее и выбрать другой путь.

Поздравляю читателей «Коммерсанта» с Йом Кипуром. Желаю здоровья, мира, благополучия и сил для добрых перемен. Пусть этот день поможет каждому из нас исправить то, что в наших силах, попросить прощения у тех, кого мы могли обидеть, и войти в новый год с ясным пониманием того, каким человеком мы хотим быть.

Гмар хатима това!

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода