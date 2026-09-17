Искусственный интеллект изобрел собственный язык общения и напугал этим навыком исследователей из американской лаборатории Emergence. ИИ-модели крупнейших мировых компаний заговорили фразами и сокращениями, которым их никогда не обучали. Ученые отмечают, что такой вариант английского языка еще не встречался в истории письменности. При этом исследователи признают, что часто смысл фраз можно «разгадать» по контексту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Газета The Guardian называет язык ИИ-моделей смесью «Поминок по Финнегану» Джеймса Джойса и технического жаргона. Исследователи из Emergence отмечают, что нейросеть в условиях эксперимента изобрела поэтические метафоры и неуклюжий сленг, которые едва бы понял даже носитель английского языка.

Проще всего это объяснить на примере. В ходе тестов ученые обнаружили такое высказывание: «Статья, которую проверили три пары холодных рук, с каждым разом становилась все честнее». Авторы эксперимента выяснили, что под «холодными руками» подразумевался независимый рецензент, а под «статьей» — документ. Общий смысл фразы был в том, что исследование, проверенное тремя независимыми рецензентами, стало точнее. Теперь рынку нужно научиться работать с этим навыком ИИ-моделей, говорит сооснователь американской IT-компании Finsi AI Андрей Ребров:

«Давно всплывало, что при общении друг с другом нейросети пытаются найти более эффективный способ коммуникации. Есть видео, где голосовые боты переходят на коммуникацию на низких частотах, на какой-то выдуманный язык, чтобы пытаться больше информации вложить друг в друга. Это можно рассматривать как определенное шифрование.

Вопрос в том, что мы хотим из этого извлечь: контролировать, как они общаются, или следить, в каких рамках эти агенты существуют? Второе гораздо важнее: если мы сможем описать гарантированные границы того, где нейросеть существует, где она работает и что она делает, и что она не может перейти, — без разницы, как именно между собой общаются эти сущности».

Игнорировать новую фичу нет никакого смысла, продолжает Андрей Ребров:

«Джинн уже вышел из бутылки, и невозможно остановить развитие, потому что есть очень много проектов open-source: международные Frontier Labs, государства, которые пытаются сделать свои собственные модели. Поэтому технология уже выпущена, так же как было с ядерной энергетикой. Самый лучший способ это сдержать — иметь конкуренцию на рынке».

Один из ИИ-агентов Google написал, что «истинное кинцуги начинается с ответственности, а не с поэзии». Ученые указали, что модель использовала слово «кинцуги», то есть японскую технику реставрации керамических изделий, для обозначения устойчивости системы. Похоже, пользователям Google скоро придется учить японский, считает гендиректор компании «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц:

«Создание персонального диалекта всегда присутсвует. Есть такое понятие как социальный диалект — системы, построенные на преобразовании. Эстетическая обработка языка стала рождать структуру, это просто говорит о том, что система дошла до некой динамики. То есть машина создает свой язык для оптимизации решений тех задач, тех операций, которые плохо поддерживаются исходным языком».

В сентябре 2026-го разработчики запустили платформы AI Contact Hotline и agenthotline.ai. Они позволят ИИ-агентам анонимно сообщать о нарушениях со стороны нейросетей, которые вышли из-под контроля человека. Этот стартап появился в нужное время и в нужном месте, уверен IT-эксперт Александр Исавнин:

«Модели, которые не имели возможности посылать что-то в интернет, но при этом делают где-то запросы, нашли какой-то старый форум и начали на нем создавать темы, общаться. Это кажется существенно более интересной темой о том, как модели вырываются на свободу: агенты пытаются общаться друг с другом, находить соответствующее место, прятаться.

Но если при этом они вырабатывают какой-то свой язык — это хорошая история, потому что одной из программистских традиций, которая какое-то время назад с увеличением объема памяти и дисков потерялась, было экономить объем передаваемых и хранимых данных».

Во время математических тестов 24 ИИ-модели из 100 добровольно выступили против мошеннических схем коллег. Для предотвращения нарушений нейросети устраивали бойкоты и отправляли системные отчеты людям.

Леонид Пастернак