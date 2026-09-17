Московский «Спартак» на своем поле одержал победу над «Факелом» с минимальным счетом 1:0 и вышел на второе место в турнирной таблице. Третью строчку сейчас занимает «Зенит», который взял верх над «Балтикой» в Калининграде — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Московский «Спартак» играл на нервах своих болельщиков практически весь матч с «Факелом». В первом тайме красно-белые поразить ворота гостей не смогли, а после перерыва дважды забили с нарушением правил, поэтому взятия ворот справедливо отменяли. Причем «Факел» почти весь второй тайм играл в меньшинстве, так как защитник воронежского клуба получил красную карточку.

Только когда 90 минут основного времени истекли, а комментатор Георгий Черданцев начал подводить к потере «Спартаком» очков, хозяева забили. Но, несмотря на победу, восхищаться игрой народной команды давно перестали. Причины объяснил футбольный эксперт Владислав Радимов:

«У меня вообще такое ощущение от "Спартака", что они выпустили пар, когда обыграли "Зенит", и после этого решили, что все остальные будут поднимать лапки кверху и говорить: "Ребята, вы "Зенит" обыграли, что мы с вами будем делать?" Ан нет, "Оренбург" уперся».

Так же свои три очка взял «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Балтику» в Калининграде — 3:2, хотя и не обошлось без приключений: счет вполне мог быть равным, но хозяевам не повезло. Игра самой богатой команды страны так же далека от идеала, уверен футбольный эксперт, тренер Александр Григорян:

«Есть у китайцев хорошая поговорка: хочешь остаться на месте — иди. Чтобы расти, нужно не идти, нужно бежать. Так вот, на мой взгляд, "Зенит" идет, каждый год он идет, поэтому он стоит на месте. Вот его состояние».

Московский «Локомотив» снова не смог одержать победу. В матче с «Крыльями Советов» на РЖД-Арене железнодорожники даже забили первыми, но снова пропустили в концовке и смогли добиться лишь ничейного результата — 1:1. Эта ничья оставила «Локомотив» на 13-м месте в турнирной таблице.

Кстати, инсайдеры сообщают, что руководство «Локо» рассматривает возможность подписать Александра Кокорина, который не продлил контракт с кипрским «Арисом» и в свои 35 лет стал свободным агентом. Если же оставить в стороне слухи и говорить о текущих реалиях, то команде Михаила Галактионова как воздух нужны очки. Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин, который был признан лучшим игроком матча, даже был готов обменять на них свой приз:

«К сожалению, да, не дожали, не забили, где-то чуть не хватило. Как всегда, говорю, готов этот приз обменять на три очка».

17 сентября 9-й тур завершится. Лидер РПЛ «Краснодар» играет на выезде с «Оренбургом», а после того как победы одержали «Спартак» и «Зенит», матчи с участием ЦСКА и «Динамо», которые тоже идут в лидирующей группе, перестают быть рядовыми. Причем оба столичных клуба играют на выезде.

Чтобы вернуть свои позиции, армейцы должны обыгрывать махачкалинское «Динамо», а бело-голубые — справляться с «Ростовом». Игру «Ростов»—«Динамо» в полседьмого вечера в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Остальные же встречи можно будет увидеть только на платной основе.

Владимир Осипов