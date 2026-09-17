Ставка встала поперек Белого дома

Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за три года подняла ключевую ставку — она выросла на 25 б. п. до 3,75-4% годовых. Для рынка решение оказалось ожидаемым: такой исход предсказывали около 85% экономистов, опрошенных Reuters. Их уверенность подпитывали «ястребиные» настроения главы регулятора Кевина Уорша. В конце августа 2026-го он заявлял, что ФРС нацелена на жесткую борьбу с инфляцией, которая находится выше цели уже больше пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

При этом президент США публично выступал против ужесточения денежно-кредитной политики. 16 сентября он раскритиковал решение регулятора и заявил, что ключевая ставка в США должна быть на уровне 1% «или даже меньше, потому что мы — лучший кредитный ресурс в мире». Но обстоятельства фактически вынудили ФРС пойти на повышение, считает инвестиционный консультант Андрей Кочетков:

«У ФРС действительно не было других вариантов, потому что система фактически столкнулась с тем, что рынок заставил повысить ставку. Не настолько серьезная сейчас инфляция в Штатах, чтобы это нужно было делать, но следовало как-то спасать рынок облигаций. Естественно, можно говорить и о факторе нефти, которая никак не хочет дешеветь, потому что Дональд Трамп застрял в Иране.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Даже стали раздаваться слова, что в США усилились риски не инфляции, а даже стагфляции. Это очень опасная ситуация, тем более что американцам в любом случае нужно что-то уже делать со своим гигантским долгом. Дональд Трамп, как всегда, ведет себя достаточно эксцентрично. Естественно, он мечтает о ставках, близких к нулю, чтобы стимулировать экономику — бизнес растет, инфляция по боку. Но иногда экономические реалии заставляют принимать более взвешенные решения, а не обращать внимание исключительно на президента Соединенных Штатов.

Во всяком случае его срок закончится гораздо быстрее, чем срок Кевина Уорша. Я сейчас вижу то, что ФРС приходится догонять рынок, а не управлять. Очень редко мы видим от ФРС более агрессивные решения, чем 25 или 50 б. п., но в данной ситуации, может быть, даже имело смысл сразу повысить ставку до 4,5%, а то и 5%».

В США ожидают, что противостояние президента и руководителя ФРС вскоре обострится. Пользователи Polymarket даже заключают пари, когда Трамп публично оскорбит Уорша. Вероятность того, что это случится в сентябре, уже превысила 30%.При этом изначально новый глава регулятора, в мае сменивший на посту Джерома Пауэлла, воспринимался как удобная фигура для президента. СМИ называли его «зятем друга Трампа» и предрекали, что он смягчит политику ФРС.

Особенно после того, как его предшественнику, который тоже столкнулся с критикой Белого дома, перед уходом грозило уголовное преследование. Впрочем, давить на Уорша Трампу вряд ли удастся, уверен преподаватель Дрексельского университета Сергей Костяев:

«Можно поздравить американские институты с их прочностью, поскольку многие ожидали, что Трамп назначит своего человечка, который будет выполнять все его прихоти. Оказалось, что институты в Америке пока еще работают, по крайней мере денежно-финансовые, и Федеральная резервная система во главе с трамповским назначенцем приняла то решение, которое имеет смысл в этой конкретной экономической ситуации.

Трамп будет оставшиеся два года писать яростные твиты в своей соцсети — вот что, собственно, будет. Законодательство выстроено так, что президент не имеет влияния на денежно-кредитную политику. К тому же всем очевидно, что Трамп проводит неэффективную внешнюю и внутреннюю политику, его рейтинг — 33%. То есть давление непопулярного президента не имеет большого значения».

Собеседники “Ъ FM”, как и американские экономисты, считают, что период жесткой денежно-кредитной политики в США может затянуться. Они ожидают еще одно повышение ставки до конца года и полагают, что к марту показатель может вырасти до 4,5%.

Иван Хорушевский