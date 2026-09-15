Axios узнал о расколе в Демпартии из-за проекта «адских санкций» против России

Часть руководства американской Демократической партии выступила против проекта «адских санкций» против России и Ирана. Демократы, как пишет Axios, опасаются, что закон даст президенту США Дональду Трампу еще больше полномочий для ведения торговых войн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Законопроект, названный так в честь покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривает расширение полномочий администрации президента по введению торговых пошлин. Если документ одобрит Конгресс, Вашингтон сможет вводить персональные санкции против российских руководителей, ведущих представителей бизнеса, госпредприятий и иностранных компаний, сотрудничающих с российским ВПК, а также пошлины до 100% против крупнейших стран — импортеров российской нефти.

Демократы Палаты представителей считают, что закон может принести США больше вреда, чем пользы, пишет Axios. Отдельные представители партии заявили, что их голос будет зависеть от конкретных формулировок в документе. Однако внести поправки к нему они уже не смогут — отвечающий за установление регламента комитет (его контролируют республиканцы) запретил процедурные возражения во время голосования.

Палата представителей рассмотрит законопроект в полном составе уже на этой неделе. В августе сенаторы приняли его подавляющим большинством: 86 голосов — за и 11 — против.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Адские санкции” прошли очередной круг».