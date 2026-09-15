Axios узнал о расколе в Демпартии из-за проекта «адских санкций» против России
Axios: часть демократов в США выступила против новых антироссийских санкций
Часть руководства американской Демократической партии выступила против проекта «адских санкций» против России и Ирана. Демократы, как пишет Axios, опасаются, что закон даст президенту США Дональду Трампу еще больше полномочий для ведения торговых войн.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Законопроект, названный так в честь покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривает расширение полномочий администрации президента по введению торговых пошлин. Если документ одобрит Конгресс, Вашингтон сможет вводить персональные санкции против российских руководителей, ведущих представителей бизнеса, госпредприятий и иностранных компаний, сотрудничающих с российским ВПК, а также пошлины до 100% против крупнейших стран — импортеров российской нефти.
Демократы Палаты представителей считают, что закон может принести США больше вреда, чем пользы, пишет Axios. Отдельные представители партии заявили, что их голос будет зависеть от конкретных формулировок в документе. Однако внести поправки к нему они уже не смогут — отвечающий за установление регламента комитет (его контролируют республиканцы) запретил процедурные возражения во время голосования.
Палата представителей рассмотрит законопроект в полном составе уже на этой неделе. В августе сенаторы приняли его подавляющим большинством: 86 голосов — за и 11 — против.
Подробнее — в материале «Ъ» «“Адские санкции” прошли очередной круг».
Ключевая особенность конструкции — давление предполагается направлять не только на российских производителей и трейдеров, но прежде всего на покупателей российских энергоносителей. Президент получает право вводить 100-процентные пошлины против стран, закупающих российские нефть, газ и уран либо помогающих обходить санкции, а также тариф до 500% на товары из России. Поэтому решение о торговых мерах фактически концентрируется у администрации, а Конгресс теряет возможность контролировать их применение.
Для критиков проекта это создает риск удара по самой американской экономике и осложнения отношений с Китаем и Индией — крупнейшими покупателями российской нефти. Одновременно Белый дом добивается возможности самостоятельно, без согласования с конгрессменами, приостанавливать санкции или отказываться от их введения; новые тарифные полномочия при этом ограничены пятью годами.
Сопротивление демократов может повлиять на прохождение документа прежде всего через требуемый порог голосов: при ускоренной процедуре его одобрение в Палате представителей требует поддержки двух третей депутатов. Внести поправки, которые могли бы сузить полномочия президента, при таком порядке нельзя.