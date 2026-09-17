«Посмотрим, чья возьмет»

АдГ против канцлера Германии Фридриха Мерца. 20 сентября в ФРГ пройдут очередные местные выборы. По информации источников СМИ, после закрытия участков действующий канцлер намерен поставить вопрос о доверии себе как лидеру партии ХДС. В случае подтверждения полномочий он обещает бескомпромиссную борьбу с «Альтернативой для Германии». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что страна стоит на пороге масштабного кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

20 сентября в Германии вновь пройдут важные местные выборы, на этот раз — в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания, а также в Палату депутатов Берлина. Это очередной вызов для Фридриха Мерца, дела которого и без того идут совсем не блестяще. Не будем досконально вникать в политический расклад ФРГ, но рейтинги ХДС — партии действующего канцлера — неуклонно идут вниз. И это во многом связывают с непопулярностью главы правительства.

Партийцы недовольны. Есть информация, что вечером того же выборного дня Мерц намерен собрать партийный президиум и поставить вопрос о доверии себе в качестве лидера христианских демократов. Мол, выбирайте, коллеги: или жесткие реформы, или боритесь с «Альтернативой для Германии» самостоятельно.

Источники сообщают, что Мерц ради этого отменил поездку в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Собственно, канцлер рассчитывает не только остаться, но и упрочить позиции. Хотя бы потому, что в условиях шторма мало кто захочет рисковать и вести партийный корабль на рифы. Что очень возможно. Тем более если Мерца свергают, возникает угроза обрушения всей партийной коалиции. В результате этого Германия оказывается перед лицом беспрецедентного политического кризиса. Так что будем считать, что канцлер остается при должности.

Тем временем указанная выше «Альтернатива для Германии» продолжает обещать рядовым гражданам полную гармонию и процветание. В том числе изгнание мигрантов, восстановление отношений с Россией и, как следствие, дешевый газ. Вооружение и финансирование Украины они обещают прекратить. Более того, от властей в Киеве могут потребовать вернуть потраченные на их поддержку деньги. Дональд Трамп и его команда «молодцы» — с них предлагается брать пример. АдГ — это MAGA по-немецки. Канцлер Мерц намерен дать на это жесткий ответ. Никакого больше заигрывания с ультраправыми — ни в коем случае нельзя поступаться принципами.

Опять же, если кратко: «Альтернатива для Германии» — прямая угроза немецкой демократии. Партия эта работает в интересах недружественного государства. Ее лидеры буквально днюют и ночуют в российском посольстве. То есть фактически это враг. Но запрещать их нельзя, нужно бить аргументами. Что здесь можно сказать: борьба предстоит серьезная. Как говорится, посмотрим, чья возьмет. Единственное, на что нужно обратить внимание, — положение Трампа и MAGA нынче не столь уверенное, как раньше. Президент Соединенных Штатов вынужден лавировать, как любой политик в демократической стране.

Дмитрий Дризе