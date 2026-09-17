В НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в «горячую фазу» не позднее 2029–2030 годов, утверждает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, на восточном фланге НАТО уже разворачивают новые воинские соединения, также альянс модернизирует логистическую инфраструктуру и упрощает процедуры перемещения военных.

«В Европе не скрывают: модернизация сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетение их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией»,— сказала госпожа Жданова на заседании форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (цитата по ТАСС).

Глава евродипломатии Кая Каллас называла Россию экзистенциальной угрозой для европейских стран. Президент Владимир Путин говорил, что у России нет оснований для конфликта с Европой, однако, по его словам, Европа сама подталкивает свои страны к войне с Россией. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что если Европа нападет на Россию, то «это будет очень короткая война».