Путин о войне с Европой, ценах на газ и победе АдГ на выборах
Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
Владимир Путин пообщался с журналистами на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели и ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова. Он заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. При этом, по словам президента РФ, Россия не угрожает и не собирается в будущем угрожать странам Европы. Главное — в подборке «Ъ».
Владимир Путин на деловом форуме БРИКС
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Отношения с Европой
- Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией.
- У России нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй мировой войны.
- Европа подталкивает свои страны к войне с Россией.
- Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы.
- Участие России в «восьмерке» не было полноценным.
- Янукович был против вступления Украины в НАТО.
- Запад напрямую поддерживал сепаратизм на Кавказе.
- Запад пытался дожать Россию сначала с помощью террористов на Кавказе, сейчас — с помощью Украины.
- Запад после окончания холодной войны и развала СССР почувствовал себя на вершине Олимпа, полагал, что все позволено и ошибок они не допускают.
Газ для Европы
- Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цены на газ для европейцев.
- Россия продает энергоресурсы по ценам, которые образуются рыночным путем.
- Россия поставляла газ в Европу по 150-180 долларов, но европейцы говорили, что и это дорого.
Европейская политика
- Происходящее сейчас в Европе стало результатом системных ошибок западных глобалистов в области политики, безопасности и экономики.
- Население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией, этим объясняются и недавние результаты АдГ на выборах в Германии.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».