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Путин о войне с Европой, ценах на газ и победе АдГ на выборах

Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Владимир Путин пообщался с журналистами на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели и ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова. Он заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. При этом, по словам президента РФ, Россия не угрожает и не собирается в будущем угрожать странам Европы. Главное — в подборке «Ъ».

Владимир Путин на деловом форуме БРИКС

Владимир Путин на деловом форуме БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир Путин на деловом форуме БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Отношения с Европой

  • Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией.
  • У России нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй мировой войны.
  • Европа подталкивает свои страны к войне с Россией.
  • Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы.
  • Участие России в «восьмерке» не было полноценным.
  • Янукович был против вступления Украины в НАТО.
  • Запад напрямую поддерживал сепаратизм на Кавказе.
  • Запад пытался дожать Россию сначала с помощью террористов на Кавказе, сейчас — с помощью Украины.
  • Запад после окончания холодной войны и развала СССР почувствовал себя на вершине Олимпа, полагал, что все позволено и ошибок они не допускают.

Газ для Европы

  • Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цены на газ для европейцев.
  • Россия продает энергоресурсы по ценам, которые образуются рыночным путем.
  • Россия поставляла газ в Европу по 150-180 долларов, но европейцы говорили, что и это дорого.

Европейская политика

  • Происходящее сейчас в Европе стало результатом системных ошибок западных глобалистов в области политики, безопасности и экономики.
  • Население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией, этим объясняются и недавние результаты АдГ на выборах в Германии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».

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