Лавров предупредил о «короткой войне» в случае нападения Европы на Россию
Лавров: в случае нападения Европы на Россию будет очень короткая война
Если Европа, которая неоднократно говорила о подготовке к противостоянию, нападет на Россию, это будет очень короткая война. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи.
Сергей Лавров
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу... У нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая»,— сказал господин Лавров.
По словам министра, Россия неоднократно заявляла, что не ищет конфронтации с Европой. Об этом говорил и президент Владимир Путин. При этом западные страны выбрали путь сдерживания России, «в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», уточнил Сергей Лавров.
Глава евродипломатии Кая Каллас называла Россию экзистенциальной угрозой для европейских стран. Владимир Путин говорил, что у России нет оснований для конфликта с Европой, поскольку все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. ЕС закрепил планы по подготовке к военному противостоянию с Россией в стратегических документах, рассчитанных до 2030 года, заявлял директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.