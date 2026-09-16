Лавров предупредил о «короткой войне» в случае нападения Европы на Россию

Если Европа, которая неоднократно говорила о подготовке к противостоянию, нападет на Россию, это будет очень короткая война. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу... У нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая»,— сказал господин Лавров.

По словам министра, Россия неоднократно заявляла, что не ищет конфронтации с Европой. Об этом говорил и президент Владимир Путин. При этом западные страны выбрали путь сдерживания России, «в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», уточнил Сергей Лавров.

Глава евродипломатии Кая Каллас называла Россию экзистенциальной угрозой для европейских стран. Владимир Путин говорил, что у России нет оснований для конфликта с Европой, поскольку все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. ЕС закрепил планы по подготовке к военному противостоянию с Россией в стратегических документах, рассчитанных до 2030 года, заявлял директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.