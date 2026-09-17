Режим ЧС из-за узелкового дерматита введен в Хомутовском округе под Иркутском

В Иркутской области пока не удается сдержать распространение заболевания крупного рогатого скота узелковым дерматитом. С 16 сентября режим ЧС введен на территории Хомутовского административного округа, входящего в Иркутский муниципальный округ.

«В рамках режима ЧС… идет отработка списков крестьянских (фермерских) хозяйств и частных домовладений в границах режима, занимающихся содержанием и разведением крупного рогатого скота; определяются земельные участки для ликвидации отчужденного поголовья на месте»,— говорится в сообщении администрации муниципального округа.

С 3 сентября 2026 года на части территории Иркутского муниципального округа был установлен карантин для предотвращения распространения и ликвидации очагов узелкового дерматита. 4 сентября режим ЧС ввели в Оекском административном округе. В начале этой недели областное управление ветеринарии сообщало о том, что в округе завершается вакцинация сельскохозяйственных животных.

Как писал «Ъ», власти Иркутской области установили размер компенсации при изъятии и уничтожении скота в зоне заражения: 304 руб. за 1 кг живого веса коровы, 308 руб. за 1 кг мелкого рогатого скота и 250 руб. за 1 кг свиней.

Валерий Лавский