Депутаты обустроили убежище в многоквартирном доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге депутат гордумы Алексей Вихарев, депутаты заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский и Владимир Смирнов помогли организовать временное укрытие на случай чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме на Эльмаше, сообщили в пресс-службе Алексея Вихарева. Его вместимость — более 250 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Укрытие на случай чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме на Эльмаше Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Укрытие на случай чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме на Эльмаше Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Следующая фотография 1 / 2 Укрытие на случай чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме на Эльмаше Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Укрытие на случай чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме на Эльмаше Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

За помощью к депутатам обратились жильцы. «Долгое время полуподвальное помещение в первом подъезде пустовало. Решили обустроить в нем защитное сооружение, где жители могут укрыться в случае серьезной опасности, на время беспилотной или ракетной атаки»,— рассказала председатель правления ТСЖ «Калининец-96» Валентина Юшкова.

В полуподвальном помещении на площади более 240 кв. м проведен косметический ремонт: обновлены стены и потолки, отреставрировано напольное покрытие, организованы санузлы и два отдельных входа. Подготовлены запасы питьевой воды, аптечка, свечи, спички, фонарики, скамейки, кушетки для оказания медицинской помощи. Приобретены огнетушители, спальные мешки, антисептики.

Ранее в мэрии Екатеринбурга поясняли, что по действующему законодательству управляющие компании обязаны содержать помещения, определенные под укрытия, в надлежащем состоянии. Чем оборудовать такие помещения (мебель, медикаменты, вода и т.д.), решают сами жильцы. При необходимости на общедомовом собрании они выбирают, что необходимо для укрытия и определяют источник финансирования.

По данным на 29 августа, в Свердловской области 10 раз объявляли ракетную опасность за последние полгода. Во время ракетной опасности власти рекомендуют свердловчанам спуститься в подвалы и убежища, сесть на пол у несущих стен и защитить голову руками.

Алена Шадрина