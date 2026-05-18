В мэрии Екатеринбурга разъяснили, кто отвечает за содержание и оснащение убежищ

В Екатеринбурге власти разъяснили жителям, кто отвечает за содержание и организацию доступа в укрытия в случае угрозы БПЛА, а также кто принимает решения по их оснащению. Подготовку убежищ обсудили на встрече с представителями управляющих компаний Ленинского района, сообщили в мэрии.

Во встрече принял участие начальник отдела гражданской защиты комитета административных органов администрации Екатеринбурга Павел Кротов.

В мэрии напомнили, что по действующему законодательству управляющие компании обязаны содержать помещения, определенные под укрытия, в надлежащем состоянии. Они должны быть сухими, чистыми, оборудованными освещением и вентиляцией.

При этом чем оборудовать такие помещения (мебель, медикаменты, вода и т.д.), решают сами жильцы. При необходимости на общедомовом собрании они выбирают, что необходимо для укрытия и определяют источник финансирования.

УК или ТСЖ обязаны разместить в подъездах памятки с информацией о местонахождении укрытий (подвалы, паркинги), месте хранения ключей и порядке доступа к ним.

Последнее определяется с участием жильцов. Например, ряд управляющих компаний сообщил, что на входах решено установить магнитные замки и раздать ключи старшим по подъезду или всем жильцам. В другом варианте предлагается размещение ключа в сейфе у входа в помещение. Код доступа в случае опасности будет направляться управляющей организацией в общедомовой чат, а также храниться на бумажном носителе у старших по подъезду.

В мэрии добавили, что в случае отказа УК или ТСЖ предоставить доступ к укрытию или его ненадлежащего содержания жильцы могут жаловаться в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.

Ранее сообщалось, что согласно новым требованиям в Свердловской области в качестве укрытий могут использоваться подвалы, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги и склады.

Полина Бабинцева