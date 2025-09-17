Иммиграционная служба США задержала российского бизнесмена Дениса Постового

Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала российского бизнесмена Дениса Постового. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Уильяма Коффилда.

По словам господина Коффилда, в сентябре суд согласился перевести Дениса Постового под домашний арест на стандартных условиях из федерального округа Колумбия в штат Флорида. Однако 11 сентября сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США забрали россиянина из тюрьмы и доставили его в центр содержания службы в Фармвилле, штат Вирджиния, заявил адвокат.

Уильям Коффилд добавил, что сейчас защита добивается освобождения российского бизнесмена под залог. По его словам, сейчас у Дениса Постового нет «легального статуса» в США. Вероятно, россиянина могут депортировать.

Минюст США сообщил 16 сентября 2024 года о задержании Дениса Постового. Гражданина РФ обвиняют в нарушении экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. По версии следствия, он незаконно поставлял микроэлектронику военного назначения в Россию. В середине августа родители бизнесмена обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь освободить сына в связи с ухудшением его здоровья в тюремных условиях.