Задержанного в США российского инженера Постового освободили и выслали в Россию

Российский инженер Денис Постовой, арестованный в США в 2024 году по делу о нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения, освобожден из-под стражи и депортирован в Россию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников. При этом обвинения с россиянина сняты не были.

«Так как ранее он был помещен в депортационную тюрьму вместо домашнего ареста, он не мог осуществлять свою защиту. В этой связи были многочисленные отложения процесса, были многочисленные жалобы адвокатов, удалось добиться того, что вступило в силу решение о его депортации, благодаря правильным юридическим действиям удалось все-таки депортировать его», — рассказал правозащитник.

О задержании Дениса Постового Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года. Его взяли под стражу в городе Сарасота (штат Флорида). Его обвиняли в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США. Как считал Минюст, экспортированные в Россию технологии двойного назначения могли использоваться при производстве беспилотных летательных аппаратов.

По версии следствия, господин Постовой управлял сетью компаний в России, Гонконге и других странах. Утверждается, что он указывал ложную информацию в экспортных документах и отправлял микроэлектронику в Россию через другие территории, в том числе через Гонконг и Швейцарию.