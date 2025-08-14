С обвинением, но без лечения

Как стало известно “Ъ”, родители находящегося под арестом в США российского бизнесмена Дениса Постового обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в его освобождении. В Америке он обвиняется в незаконном экспорте из страны микроэлектроники двойного назначения, которая могла использоваться при производстве БПЛА. Поводом для обращения стало резкое ухудшение здоровья предпринимателя в тюремных условиях. Близкие Дениса Постового, не признающего вину, надеются на его обмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Постовой

Фото: Pinellas County Jail Денис Постовой

Фото: Pinellas County Jail

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который оказывает юридическую помощь проживающим в Новосибирске родителям Дениса Постового, сообщил “Ъ”, что момент для обращения к Владимиру Путину, направленного через электронную приемную президента, был выбран не случайно — накануне встречи лидеров России и США. В обращении указывается, что находящийся в тюрьме Вашингтона россиянин нуждается в экстренной медицинской помощи: у него образовался большой камень в желчном пузыре и произошло отслоение сетчатки в глазу. По словам господина Мельникова, уже много месяцев господин Постовой не получает необходимой медицинской помощи, что уже создает угрозу его жизни. Правозащитник отметил, что подобное непредоставление лечения приравнивается, согласно международным нормам, к пыткам.

Отдельно подчеркивается, что жена арестанта продолжает жить в США, хотя почти все сбережения семьи и уже взятые в долг средства ушли на оплату американских адвокатов.

«Жена не может работать, так как в семье четверо детей, трое школьников и один грудной (четыре месяца)… убедительно просим принять все возможные меры по освобождению нашего сына»,— говорится в письме родителей господина Постового. Иван Мельников добавил, что он уже ранее обращался к генеральному прокурору США Памеле Джо Бонди в связи с тяжелым состоянием здоровья Дениса Постового и неоказанием ему медицинской помощи. «Необходимость в операции признают и американские тюремные врачи, но помощь ему так и не оказывают, хотя из медицинских документов следует, что нарушение его прав на получение медицинской помощи может повлечь самые тяжелые последствия, вплоть до летального исхода»,— заявил правозащитник. При этом господин Мельников отметил, что и он, и родные бизнесмена находятся на постоянной связи с сотрудниками посольства РФ, которые оказывают им помощь и поддержку.

Напомним, что Денис Постовой был задержан в сентябре 2024 года в городе Сарасота во Флориде, откуда его вскоре перевезли в столицу. Расследование в отношении него проводили различные ведомства, включая Минюст и Министерство торговли США, представители которых вошли в группу противодействия нелегальному трансферу критически важных технологий в недружественные юрисдикции.

По версии американских правоохранителей, противозаконная деятельность Дениса Постового началась после введения в отношении России санкций в 2022 году.

Бизнесмену предъявили большой список обвинений, в том числе организацию преступного сговора с целью нарушения законодательства в сфере экспортного контроля, систематическую контрабанду технологической продукции стратегического значения, отмывание денежных средств и множество эпизодов мошенничества. Речь шла об обходе экспортных ограничений на поставки микроэлектроники, в результате чего она якобы могла использоваться в итоге в России в том числе для производства дронов.

Родители бизнесмена указали, что он окончил Новосибирский университет с красным дипломом и является магистром по специальности «мировая экономика и бизнес-отношения». «Примерный семьянин и патриот России, он никогда не совершал противозаконных действий»,— написали они в обращении.

Стоит отметить, что Денис Постовой в 2022 году был награжден в США независимой премией Эдисона, которая вручается с 1987 года за инновации в разных сферах. В свое время ее получали Стив Джобс и Илон Маск.

Денис Постовой, по данным Ивана Мельникова, своей вины не признает, однако нельзя исключать, что бизнесмен, которому грозит порядка 15 лет тюрьмы, впоследствии может изменить свою позицию. Отчасти из-за того, что рассчитывать на оправдание в условиях сложившегося в США общественного мнения о существовании угроз со стороны русских хакеров и кибермошенников почти нереально. Кроме того, оплата адвоката, отстаивающего невиновность клиента, в Америке стоит в разы больше, нежели при частичном признании вины. Поэтому господин Мельников считает жизненно важным привлечь внимание к состоянию здоровья бизнесмена в кратчайшие сроки. Одним из вариантов правозащитник видит обмен заключенными. «У обеих стран есть заключенные-иностранцы с не слишком тяжелыми обвинениями, которые могут быть включены в списки на обмен хотя бы по медицинским причинам исходя из принципа гуманности»,— пояснил Иван Мельников.

Сергей Сергеев