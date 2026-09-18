Давно вместе

С 2006 года сотрудники российского разработчика ИТ-решений — компании «Диасофт» помогают тяжелобольным детям Русфонда. За 20 лет направлено около 71 млн руб. на лечение 223 детей. Средства собираются и перечисляются ежеквартально.

О Русфонде в «Диасофте» узнали из “Ъ”. Компанию привлекло не только само желание помогать детям, но и то, что Русфонд берет на себя всю «рутину»: проверяет заявки родителей, связывается с больницами, готовит отчеты.

— Желание помогать у нас было, но самим искать нуждающихся и во всем разбираться сложно,— рассказывает член совета директоров «Диасофта» Денис Ольшевский.— А когда мы увидели слоган Русфонда «Помогаем помогать», то поняли: мы нашли то, что хотели.

Одним из основных направлений помощи от сотрудников стало лечение детей с врожденными пороками сердца. Особое внимание привлекли операции, которые в середине 2000-х начали внедрять в Томском НИИ кардиологии: через сосуды, без вскрытия грудной клетки врачи закрывают дефект сердца специальным устройством — окклюдером. Средства на такие операции собирали читатели Русфонда.

— Для нас важен прежде всего результат: ребенок получает лечение и может расти, развиваться, жить обычной жизнью,— говорит Денис Ольшевский.— Но важен и другой момент: дополнительное финансирование позволяет врачам проводить больше таких операций, а значит, быстрее нарабатывать опыт, развивать направление и в дальнейшем помогать еще более эффективно.

Например, в мае этого года благодаря помощи сотрудников «Диасофта» Русфонд оплатил лечение пятилетней Сандре Сандроевой из Крымска Краснодарского края. У девочки был врожденный порок сердца, а после первой операции врачи обнаружили еще один дефект — между предсердиями оставалось отверстие, через которое венозная кровь смешивалась с артериальной. Закрыть отверстие можно было тем же щадящим способом, через сосуды, но государственной квоты на операцию за 502 тыс. руб. не хватало, семья сама оплатить лечение не могла. В июле Сандру прооперировали в Томске. «Теперь дочка может бегать и прыгать, как все дети»,— говорит ее мама.

Сбором средств на лечение врожденных пороков сердца сотрудничество не ограничивается. Если подходящего случая по выбранному направлению нет, Русфонд предлагает помочь детям с другими диагнозами. Так, в ноябре прошлого года сотрудники «Диасофта» собрали 543 тыс. руб. на операцию для семилетнего Дани Маковского из Севастополя. Мальчик родился с тяжелой деформацией стоп — они были вывернуты, как у балерины на пуантах. Ножки гипсовали, рассекли укороченные сухожилия, и к году Даня встал на прямые ноги и пошел. Но в прошлом году он резко вырос, стопы не выдержали нагрузки и снова начали подворачиваться, а нужную операцию в регионе не делают — такого опыта у местных врачей нет. Взялся помочь ортопед из Ярославля Максим Вавилов. Мальчик прошел необходимое лечение в январе этого года, теперь он здоров.

По словам Дениса Ольшевского, благотворительные сборы для Русфонда — инициатива самих сотрудников. Размер пожертвования каждый определяет сам: кто-то переводит несколько тысяч рублей, акционеры и топ-менеджеры — десятки и сотни тысяч.

— Русфонд помогает помогать, а мы помогаем собирать, чтобы отправить средства на лечение детей,— говорит Денис Ольшевский.— В этом деле важна именно регулярность. Когда процесс выстроен, помогать становится просто.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда