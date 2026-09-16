Крайним будешь

Верховный суд РФ (ВС) отправил в последнюю очередь требования трех кредиторов обанкротившегося банка «Югра», которых связывали с бенефициаром кредитной организации. Суд установил, что эти лица содействовали растрате 23,6 млрд руб. банка через получение заведомо невозвратных кредитов. ВС постановил, что соучастники причинения вреда должнику не могут претендовать на погашение требований наравне с добросовестными кредиторами. Юристы уверены, что эта позиция будет применяться и в других банкротных делах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В рамках банкротства банка «Югра» экономколлегия ВС рассмотрела спор о понижении в очередности (субординации) требований трех кредиторов — «Восток», «Мултановское» и «Капстрой», у которых были счета в этом банке. После отзыва у «Югры» лицензии в июле 2017 года требования трех компаний о возврате оставшихся в банке 49,77 млн руб. были включены в реестр наравне с остальными кредиторами.

Растраченная очередь

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим «Югры», потребовало понизить требования этих трех юрлиц до последней очереди. АСВ заявляло, что компании наряду с контролировавшими банк лицами участвовали в доведении «Югры» до банкротства в результате растраты более 23,6 млрд руб. Арбитражные суды трех инстанций отклонили иск АСВ, поскольку не обнаружили компенсационного финансирования. Требования компаний возникли из обычных договоров банковского счета, а их аффилированности с «Югрой» недостаточно для субординации, пояснялось в судебных актах. Однако АСВ с такими выводами не согласилось и подало жалобу в ВС (см. “Ъ” от 5 августа), добившись передачи дела в экономколлегию.

По итогам рассмотрения дела коллегия отменила все судебные акты. ВС пришел к выводу, что нижестоящие суды оставили без внимания противоправное поведение трех компаний.

Так, с 2014 по 2017 год «Югра» выдала им кредиты суммарно на 23,62 млрд руб. Организации, указал ВС, участвовали в разработанном бенефициаром «Югры» Алексеем Хотиным плане по растрате средств банка. «Восток», «Мултановское» и «Капстрой» получили кредиты, но не вели реальной хозяйственной деятельности в нужном объеме и поэтому просто не могли вернуть средства. Вместо того чтобы погашать долги, заемщики перечисляли деньги другим подконтрольным структурам под видом оплаты различных сделок, отметила экономколлегия. Эти обстоятельства следуют из приговора Замоскворецкого суда Москвы от марта 2024 года, которым Алексей Хотин и топ-менеджеры банка были признаны виновными в растрате имущества «Югры».

1,009 триллиона рублей составила сумма реестровых долгов юрлиц-банкротов в первой половине 2026 года, по данным ЕФРСБ

При этом исключать требования трех компаний из реестра ВС не стал, поскольку такой подход фактически означал бы зачет взаимных требований банка и компаний, что могло поставить причинителей вреда в более выгодное положение, чем субординация. В результате ВС счел возможным понизить требования в очередности удовлетворения, если кредитор совместно с контролирующим должника лицом причинил вред банкроту и другим его кредиторам. В такой ситуации виновный кредитор не должен разделять конкурсную массу наравне с независимыми участниками банкротства, и долги перед ним отправляются в самую последнюю очередь погашения, резюмировала коллегия.

Ответ за причиненный вред

Позиция ВС внесла ясность в порядок рассмотрения требований кредиторов, находящихся под управлением контролирующего должника лица, совместные действия которых привели к банкротству, говорит управляющий партнер «АльфаПро» Антон Солощенко. Он рассчитывает, что это решение поспособствует более полному удовлетворению требований независимых кредиторов. По словам исполнительного директора УК «Помощь» Анны Лариной, дело «Югры» — пример применения новых правовых позиций ВС из прошлогоднего постановления пленума №41 (см. “Ъ” от 9 декабря 2025 года), где допускались иные основания для понижения в очередности требований кредитора помимо случаев предоставления компенсационного финансирования должнику. Если ранее субординация прежде всего связывалась либо со статусом контролирующего лица, либо с компенсационным финансированием, то в деле «Югры» причиной стало участие самого кредитора вместе с контролирующим лицом в причинении вреда должнику и другим кредиторам, подчеркивает руководитель практики банкротства и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. На взгляд управляющего партнера АБ «Астериск» Владимира Хантимирова, теперь можно говорить о новом основании для понижения в очередности, пусть и выросшем из известных подходов.

Учитывая, что приговор вынесен не в отношении владельцев и руководителей этих трех компаний, уголовное дело тут играет не слишком важную роль, считают юристы.

Арбитражный суд в любом случае должен самостоятельно установить гражданско-правовое участие лица в причинении вреда, оценив материалы уголовного дела наряду с другими доказательствами, поясняет Анастасия Ляпунова. Доказывание может строиться на совокупности косвенных признаков, добавляет Владимир Хантимиров. Значение, по его словам, будут иметь фактическая аффилированность кредитора и должника, синхронность операций, отсутствие экономической цели у сделок, участие компании в других эпизодах вывода активов, материалы уголовного дела. Госпожа Ляпунова уточняет, что в деле «Югры» речь шла не просто об аффилированности кредиторов с бенефициаром должника, а о более чем 23,6 млрд руб. невозвращенных кредитов, отсутствии сопоставимой хозяйственной деятельности, фактической необеспеченности финансирования и последующем переводе денег другим подконтрольным структурам.

В такой ситуации понижение в очередности — самый подходящий вариант, поскольку исключить требования из реестра означало бы произвести зачет встречных требований банка и компаний, поясняет госпожа Ляпунова. Анна Ларина полагает, что теперь в банкротных делах будет более широко применяться субординация требований кредиторов, которые участвовали в незаконных действиях контролирующих должника лиц.

Варвара Кеня, Ян Назаренко