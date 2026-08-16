У Алексея Хотина не все преступно

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура не утвердила обвинение по уголовному делу бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, которому МВД инкриминировало организацию преступного сообщества (ОПС) для хищения нефти на 60 млрд руб. Материалы отправили на доследование, а бизнесмен, уже имеющий девятилетний срок за выдачу невозвратных кредитов на 24 млрд руб., пока знакомится с делом о хищении имущества «Югры», объем которого превышает 1 тыс. томов, а ущерб может достигать 100 млрд руб. Кроме того, в Следственном комитете России продолжается расследование махинаций в банке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хотин в суде

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Алексей Хотин в суде

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Прокурором были изучены материалы уголовного дела, после чего оно было направлено на дополнительное расследование, и на данный момент следствие возобновлено»,— сообщил “Ъ” адвокат обвиняемого Хотина Олег Колотушкин. Очевидно, следственные мероприятия займут много времени, так как в деле более 130 томов.

Как сообщал “Ъ”, уголовное дело по факту создания ОПС (ст. 210 УК РФ) и многомиллиардной аферы (ст. 159 УК РФ) было возбуждено в феврале 2024 года.

По версии следствия, в ноябре 2022 года злоумышленники, действовавшие в интересах группы компаний «Русь-Ойл», подконтрольной Алексею Хотину, узнали о том, что Генпрокуратура РФ решила добиться обращения ее активов в доход государства для погашения налоговой задолженности в размере более 169 млрд руб.

Когда в Замоскворецкий райсуд Москвы поступил иск и по нему были приняты обеспечительные меры в виде запретов и ограничений на определенные действия с нефтью, фигуранты начали действовать через ООО «Удачный», которое добывает нефть на Густореченском участке Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Злоумышленники, по версии МВД, сначала ввели в заблуждение гендиректора ООО Алексея Кочкина относительно своих намерений, а потом, в декабре 2022 года, заключили с ПАО «Транснефть» договор о транспортировке добытой нефти на 2023 год. ПАО обеспечило учет и сдачу массы нефти на НПЗ, находящиеся в России, а также ее поставку в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию.

Всего, по подсчетам следствия, в интересах группы с ноября 2022 по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили 1,527 млн тонн нефти, которая впоследствии была реализована.

Деньги ООО «Удачный» не получило, а добытый и реализованный объем нефти соответствовал его выручке на общую сумму 58,642 млрд руб. Она и составила ущерб по уголовному делу.

Акции и доли всех участников ООО, включая АО «Нефтяная компания “Дулисьма”», АО «Каюм Нефть», АО «Негуснефть», АО «Иреляхнефть», ЗАО «Нэм Ойл», АО «Новая печорская энергетическая компания», АО СО-ГА-ЗО-ЙЛ, АО «Саратовнефтедобыча», ООО «Удачный» и другие, в мае 2023 года были обращены в доход государства.

В начале марта 2024 года по уголовному делу о хищениях были задержаны замгендиректора «Дулисьмы» по финансам Александр Андрианов, замгендиректора ООО «Юкатекс-Югра» Алексей Егоров, исполнительный директор ООО «Юганскнефтегазгеофизика» Андрей Потапов, замдиректора ООО «Юкатекс-Югра» Сергей Серых и заместитель коммерческого директора еще одной структуры Александр Филинков. Ранее Андрей Потапов и Сергей Серых работали в «Русь-Ойл» исполнительным директором и руководителем департамента капитального строительства соответственно.

К тому времени Алексей Хотин давно находился под стражей. Как рассказывал “Ъ”, в марте 2024 года Замоскворецкий суд столицы осудил его и еще трех топ-менеджеров банка «Югра» за выдачу в 2014–2017 годах заведомо невозвратных кредитов на 23,6 млрд руб. компаниям «Капстрой», «Восток» и «Мултановское», подконтрольным злоумышленникам. Как тогда установил суд, полученными деньгами сообщники распорядились «по своему усмотрению», а представленное в обеспечение займов имущество было выведено из-под залога.

В итоге Алексею Хотину суд назначил девять лет колонии общего режима, а его сообщникам — от шести до восьми с половиной лет. «Все возможные инструменты для обжалования были исчерпаны, доводы защиты остались без внимания»,— заявили “Ъ” представители защиты Алексея Хотина.

Следственный комитет России продолжает расследование «большого» дела банка «Югра», возбужденного еще в 2019 году, время от времени выделяя из него и направляя в суд отдельные «куски».

Вслед за вынесенным приговором за кредиты 31 марта этого года в отдельное производство было выделено дело «по хищению имущества банка» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Агентство страхования вкладов в виде преемника обанкротившейся структуры признано потерпевшим и заявило гражданский иск о возмещении ущерба. По предварительным данным, сумма якобы похищенного приближается к 100 млрд руб.

Впрочем, адвокат Олег Колотушкин эту информацию подтвердить не смог. По его словам, сейчас он вместе с подзащитным изучает материалы дела, объем которого он назвал «огромным» — в нем более 1 тыс. томов, а их окончательное количество еще неизвестно даже самому следователю. «На стадии изучения обвинение может меняться, и то обвинение, которое видела сторона защиты, может быть не конечным, поэтому этот вопрос, можно сказать, еще открыт»,— пояснил адвокат Колотушкин.

Кроме того, в рамках «большого» расследования не завершены доследственные проверки почти по двум десяткам заявлений о причинении имущественного вреда банку «Югра» путем заключения форвардных контрактов, сокрытия разницы между размерами платежей за сдаваемые в аренду помещения, использования подложных документов, злоупотребления полномочиями, сокрытия залогового имущества, хищения ценностей из хранилища, преднамеренного банкротства и так далее. По словам источников “Ъ”, здесь в общей сложности также может идти речь об ущербе порядка 100 млрд руб.

Сергей Сергеев