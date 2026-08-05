За аффилированными не занимать

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор об очередности выплат трем контрагентам обанкротившегося банка «Югра». Ранее эти компании фигурировали в уголовном деле о выводе из кредитной организации 23,6 млрд руб., однако арбитражные суды отказались отправлять их в конец очереди кредиторов. Теперь экономколлегии ВС предстоит изучить доводы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о соучастии этих структур в причинении вреда банку и его кредиторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

История началась в 2017 году, когда Банк России отозвал у кредитной организации лицензию, указав на финансирование активов неудовлетворительного качества. Уже в 2018 году арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом, а АСВ выплатило рекордные для российской системы страхования вкладов 172,9 млрд руб. более чем 217 тыс. вкладчиков.

Одним из центральных эпизодов стало уголовное дело против экс-владельца банка Алексея Хотина и топ-менеджеров «Югры». По мнению следствия, в 2014–2017 годах через подконтрольные структуры — ООО «Капстрой», «Восток» и «Мултановское» — были выданы заведомо невозвратные кредиты на 23,6 млрд руб., а полученные средства выведены. В итоге в марте 2024 года Замоскворецкий райсуд Москвы признал господина Хотина и бывших руководителей банка виновными в растрате.

На обстоятельства, установленные приговором, обратило внимание АСВ — конкурсный управляющий в банкротном деле «Югры».

Агентство потребовало понизить в очередности требования на 49,8 млн руб., которые «Капстрой», «Восток» и «Мултановское» заявили к «Югре» по договорам банковского счета.

Однако арбитражные суды трех инстанций отказали АСВ, увидев здесь лишь аффилированность между банком и его тремя контрагентами. Такая взаимосвязь, по мнению судов, еще не говорит о том, что требования компаний к кредитной организации должны быть понижены в очередности. Договоры же банковского счета не являются способом компенсационного финансирования, отмечалось в решении.

Однако АСВ не смирилось с таким исходом и обжаловало акты нижестоящих судебных инстанций в ВС. Агентство настаивает, что спорные требования организаций необходимо удовлетворять в самую последнюю очередь. По мнению заявителя, компании соучаствовали в причинении вреда банку и его кредиторам, а потому они не могут претендовать на удовлетворение требований наравне с другими. В приговоре Замоскворецкого райсуда Москвы говорится о противоправных действиях организаций, утверждает АСВ. Высшую инстанцию заинтересовали доводы агентства. Дать им оценку предстоит экономколлегии ВС.

Статус на понижение

Соуправляющий партнер INSIGHT advocates Елизавета Порамонова объясняет, что для понижения в очередности недостаточно установить формальную аффилированность кредитора и должника. Требуется доказать, например, участие в причинении вреда должнику и его кредиторам — именно это основание госпожа Порамонова считает ключевым в текущей тяжбе. В таких делах значение имеет происхождение денег и их экономическая функция: «Если остаток образован из средств, ранее выведенных из банка через подконтрольные организации, этот довод подлежит самостоятельной судебной проверке»,— подтверждает руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.

Нижестоящие инстанции оценили ситуацию излишне формально, считает исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. По ее мнению, арбитражным судам следовало тщательнее проанализировать, действительно ли банковский счет использовался как технический элемент схемы вывода активов. Схожего мнению придерживаются и другие опрошенные “Ъ” юристы.

Советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин подчеркивает, что основное значение имеет вступивший в силу обвинительный приговор. Но на взгляд госпожи Порамоновой, это не предопределяющий фактор:

«Ответчики не являлись подсудимыми по уголовному делу, поэтому необходимо отдельно устанавливать, контролировались ли ООО осужденными лицами, какую роль они выполняли, получили ли выгоду, имеется ли причинная связь между их действиями и ущербом банку».

Павел Новиков согласен, что приговор может создать достаточную фактическую базу для понижения в очередности — в совокупности с иными доказательствами.

Если соучастие в причинении вреда банку и его кредиторам будет доказано, требования компаний будут понижены в очередности — соответствующая правовая база есть, говорит Елизавета Порамонова. Она ссылается на разъяснения пленума ВС, по которым контролирующее лицо или сопричинитель вреда не вправе получить удовлетворение собственного требования до расчетов с кредиторами, пострадавшими от его действий. Антон Бусыгин и вовсе не исключает, что вывод активов может повлечь полный отказ в удовлетворении требований по причине злоупотребления правом.

Господин Новиков прогнозирует, что ВС направит спор на новое рассмотрение для выяснения всех обстоятельств. Он надеется, что высшая инстанция сформирует критерии, которые позволили бы разграничить обычное требование и требование участника схемы вывода активов. Елизавета Порамонова указывает, что спор повлияет на банкротные процессы кредитных организаций в целом, ведь подконтрольные заемщики нередко имеют остатки на счетах в «своих» банках и при банкротстве могут претендовать на статус кредитора.

Ян Назаренко, Варвара Кеня