«Дом.РФ» выставит на торги гостиницу «Мадрид» на Уралмаше

Правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества передала в управление компании «Дом.РФ» 12 га земли и свыше 52 тыс. кв. м зданий и сооружений в 14 регионах России. В числе переданных объектов — здание гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге. Все эти активы будут подготовлены и выставлены на аукцион, сообщается на сайте правительства.

«Наша общая задача – чтобы каждый такой объект получил новую жизнь, гармонично вписался в городское пространство и приносил пользу людям и региону»,— приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

В пресс-службе «Дом.РФ» уточнили, что в перечень переданных корпорации объектов вошли еще два объекта культурного наследия в Екатеринбурге: «Дом с мезонином», входящий в состав ансамбля «Усадьба Г. И. Елизарьева» (ул. Белинского, д. 6), и «Водонапорная башня» («Белая башня», ул. Бакинских комиссаров, д. 2а).

Строительство гостиницы «Мадрид» было завершено в 1937 году. Она является частью масштабного проекта соцгорода Уралмаш архитектора Петра Оранского. Изначально «Мадрид» должен был стать гостиницей для иностранных специалистов, однако в конечном итоге было создано здание образцового заводского общежития, просуществовавшее до 1992 года. Свое название гостиница получила в 1936 году, когда ее хотели отдать под расселение детей бойцов сопротивления из Испании. Семиэтажная гостиница выполнена в неоклассическом стиле. Ее площадь — 9,2 тыс. кв. м. Объектом владеет Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Здание является памятником федерального значения.

Ранее в ДОМ.РФ поясняли, что для восстановления здания гостиницы новые собственники смогут привлечь льготное кредитование в рамках программы, оператором которой выступает ДОМ.РФ.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «"Мадрид" ждут торги».

