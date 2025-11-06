С арендатором гостиницы «Мадрид» разорвут контракт за невыполнение ремонта

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) в Екатеринбурге планирует расторгнуть контракт с компанией «Гранд-Мадрид», которая на условиях аренды здания гостиницы «Мадрид» за рубль в год на Уралмаше должна была ее отремонтировать, но так и не приступила к работам. Такой ответ филиал направил депутату Госдумы Андрею Альшевских — его он разместил в своем Telegram-канале.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Гостиница входит в состав объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пятилетки». Объектом владеет АУИПИК. Поскольку он находился в неудовлетворительном состоянии, 16 октября 2023 года АУИПИК передала здание в аренду ООО «Гранд-Мадрид» — согласно договору, арендатор должен был подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению ОКН в течение двух лет после подписания договора, а завершить работы обязался до октября 2030 года. К ноябрю компания так и не предоставила АУИПИК информацию о заключенных договорах на проведение научно-исследовательских, изыскательских и производственных работ. По этой причине агентство направило ООО «Гранд-Мадрид» уведомление о расторжении договора, который будет разорван 1 декабря.

Общая площадь здания составляет 9,2 тыс. кв. м. Оно было построено в 1933 году. Изначально «Мадрид» должен был стать гостиницей для иностранных специалистов, однако потом в здании работало заводское общежитие, которое просуществовало до 1992 года.

Напомним, в октябре 2023 года реконструкция гостиницы «Мадрид» вошла в стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района — ее планируют завершить до 2035 года. Компания «Гранд-Мадрид», которая была зарегистрирована в мае того же года в Москве, единственная заявилась на торги.

Ирина Пичурина