На имущество воронежского «Главмяспрома» за 650 млн не нашлось покупателей

Повторные банкротные торги по продаже имущественного комплекса ООО «Главмяспром» Валерия Гуглева признаны несостоявшимися — на участие подана единственная заявка на один лот из 46. Это следует из данных Федресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конкурсный управляющий должника Алексей Окулов сообщил, что аукцион, назначенный на 5 августа, не состоялся ввиду полного отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей. Исключением стал лот №19 (автофургон ГАЗ за 35,6 тыс. руб.), на который поступила одна заявка, но торги по нему также признаны несостоявшимися — организатор направил единственному участнику предложение о заключении договора вне торгов.

На продажу выставлялось 46 лотов за 653,9 млн руб.

Самый дорогой из них — имущественный комплекс в селе Ульяновка Борисоглебского городского округа — оценивался в 492,9 млн руб. В его состав вошли 147 объектов, включая четыре земельных участка общей площадью более 110 тыс. кв. м, 19 капитальных строений, производственные цеха, административно-бытовой комплекс, логистический холодильный центр, котельные, очистные сооружения, газопровод, трансформаторные подстанции, а также оборудование для убоя и переработки мяса, системы вентиляции и видеонаблюдения, холодильные камеры, линии по производству колбас и мясокостной муки, транспорт и складская техника. Самым дорогим объектом в составе лота стало здание площадью 3,1 тыс. кв. м — 47,7 млн руб.

Отдельными лотами выставлялись права требования к трем контрагентам на общую сумму около 460 тыс. руб.:

к банкротящемуся саратовскому ООО «Сарпродтрейд» (328,6 тыс. руб.),

московскому перевозчику ООО «Гарант» (81,1 тыс. руб.)

рязанскому ООО «Сателлит» (49,9 тыс. руб.), которое также находится в процедуре банкротства.

Среди реализуемого имущества — 15 грузовых тягачей Mercedes-Benz Actros 2018 года выпуска с полуприцепами-рефрижераторами и скотовозами Pezzaioli и Schmitz общей стоимостью более 150 млн руб., а также легковые и грузовые автомобили Lada, ГАЗ, ВИС, специализированная техника (вакуумные машины, ассенизатор на шасси КАМАЗ) и офисное оборудование.

Это уже вторая неудачная попытка реализации имущества «Главмяспрома». Прошлой осенью на торги выставлялся комплекс за 684,8 млн руб., однако аукцион также был признан несостоявшимся.

ООО «Главмяспром» зарегистрировано в Борисоглебском городском округе Воронежской области в апреле 2006 года, основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса. Бенефициаром и гендиректором выступает Валерий Гуглев. По итогам 2025 года выручка компании составила 45 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб.

Процедура конкурсного производства введена решением Арбитражного суда Воронежской области в январе 2025 года. 4 августа этого года господин Окулов ходатайствовал о его продлении. Ранее в реестре требований кредиторов была произведена замена: право требования 150 млн рублей перешло от структуры ГК «Агроэко» Владимира Маслова к петербургскому ООО «Прайм» Олега Шишигина.

Анна Швечикова