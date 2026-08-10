Имущество обанкротившегося воронежского «Главмяспрома» снова продают за 617 млн

На повторный банкротный аукцион выставили имущественный комплекс воронежского ООО «Главмяспром» Валерия Гуглева. Его, как и ранее, планируют продать 45 лотами за 617,3 млн руб., самый дорогой из них оценен в 443,7 млн руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий должника Алексей Окулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

45 лотов представляют собой один или несколько объектов, самый дорогой включает 147, в том числе 23, которые можно отнести к капитальным (четыре земельных участка и 19 капстроений). Также в него вошли оборудование, транспорт и складская техника, системы безопасности и климат-контроля, мелкий инвентарь, мебель, инженерные сооружения и коммуникации, асфальтобетонные покрытия. Выше всего оценено здание площадью 3,1 тыс. кв. м — в 41,4 млн руб.

Среди лотов отдельно стоит выделить право требования 328,7 тыс. руб. с саратовского и также банкротящегося ООО «Сарпродтрейд» Максима Битюцкого (хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов), 81,1 тыс. руб. — с московского перевозчика ООО «Гарант» Сергея Аристова и 49,9 тыс. руб. — с рязанского ООО «Сателлит», которое занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, а также находится в процессе банкротства (собственник — Юрий Кирюшкин). Начальные суммы лотов указаны без дисконта.

Шаг аукциона и задаток составляют 30,8 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 14 сентября, итоги планируют подвести 15 сентября.

По данным Rusprofile, ООО «Главмяспром» было учреждено в Борисоглебском городском округе Воронежской области в апреле 2006 года. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. Уставный капитал — 5 млн руб. Бенефициар и генеральный директор — Валерий Гуглев. По итогам 2025 года выручка компании составила 45 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. 2024 год она закончила с идентичными результатами.

Предыдущие торги по имуществу «Главмяспрома» были признаны несостоявшимися — на участие подана единственная заявка на один лот из 46. Речь шла о лоте №19 (автофургон ГАЗ за 35,6 тыс. руб.), на который поступила одна заявка, но торги по нему также признали несостоявшимися — организатор направил единственному участнику предложение о заключении договора вне торгов. Тогда на продажу выставлялось 46 лотов за 653,9 млн руб. В последних торгах лот под номером 19 уже отсутствует.

С иском о банкротстве «Главмяспрома» в январе 2023 года в Арбитражный суд Воронежской области обратился производитель гофрокартона АО «Архбум» с производством в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем (структура Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, которым, по собственным данным, владеют российские физические и юридические лица).

Затем заявитель был заменен на ООО «Агроэко-переработка» — структуру местной ГК «Агроэко» Владимира Маслова. «Главмяспром» был признан банкротом в феврале 2025 года. В феврале 2026-го суд продлил конкурсное производство компании до начала августа.

В мае воронежский арбитраж заменил кредитора в реестре требований «Главмяспрома». Право требования 150 млн руб. перешло от структуры «Агроэко» к петербургскому ООО «Прайм» Олега Шишигина на основе выкупа, хотя ранее компании боролись за контроль над банкротством мясокомбината.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов