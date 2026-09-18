Для спасения Максима Черникова не хватает 786 492 руб.

Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «У Максима острый миелобластный лейкоз. Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, по жизненным показаниям ему были проведены две трансплантации костного мозга. К сожалению, после трансплантации у ребенка возникло опасное осложнение — реакция "трансплантат против хозяина" с поражением кожи, которое может привести к серьезным последствиям. Чтобы справиться с этим осложнением, а также не допустить развития серьезных инфекций, необходимы эффективные препараты, которых сейчас нет в отделении».

Стоимость лекарств 1 458 492 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 625 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 22 тыс. руб. Не хватает 786 492 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Максима Черникова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Максима — Ануш Лентиковны Черниковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).