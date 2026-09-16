Стать коммерсантом

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая — о том, зачем нужен Технический регламент о безопасности химической продукции и когда начнут действовать новые правила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Химические вещества сегодня используют практически все сферы промышленности: автомобильная и авиаотрасль, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство, энергетика, производители косметики, бытовой химии и пищевых продуктов. И ясно, что всем игрокам нужны понятные и прозрачные правила.

Так, со следующего года в России вступает в силу новый Технический регламент о безопасности химической продукции. Он станет одним из инструментов национального проекта «Новые материалы и химия» и установит общие правила для 85 тыс. веществ: от растворителей и сырья до полимеров и красителей. Для сравнения — подобная европейская система REACH охватывает только 23 тыс. наименований.

Регламент не приведет к автоматическому росту цен, что важно для потребителей. Он не требует выпускать продукцию какого-то нового качества, но производители смогут разобраться в рисках и сообщить о них покупателям, объясняет заместитель директора Координационно-информационного центра государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик Георгий Балянов:

«В нашем случае это единые обязательные правила, по которым государство и рынок должны понимать, какая химическая продукция выпускается в обращение, насколько она опасна и как с ней безопасно обращаться. Производители и импортеры должны будут проанализировать состав химической продукции, оценить ее опасные свойства, подготовить паспорт безопасности, направить документы на проверку и регистрацию в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Остается промаркировать продукцию и можно выпускать ее на рынок. Требования будут распространяться на сырьё, из которого бытовую химию производят.

Многие добросовестные компании оценивали опасность и информировали своих покупателей в добровольном порядке. В связи с этим мы не ожидаем роста цен. Сделает ли регламент рынок более честным, уберет ли он недобросовестных конкурентов? Это одна из важнейших задач».

Вводить новые правила будут постепенно, в течение шести лет. Сначала зарегистрируют вещества, которые производят в больших объемах, более 1 тыс. тонн в год. Затем очередь дойдет до объемов поменьше, а позже — до химических смесей. Так у предприятий будет время проверить продукцию, подготовить документы, подкорректировать внутренние процессы и обучить сотрудников.