«Авто.ру» отмечает рост женской аудитории в структуре пользователей сервиса

Женщин становится больше среди пользователей «Авто.ру», заявила в интервью «Ъ» глава сервиса Ксения Зарецкая. Сейчас, по ее словам, соотношение женской и мужской аудиторий на «Авто.ру» — примерно 50 на 50, но значимых колебаний нет.

«Молодую аудиторию мы тоже видим: люди взрослеют, и их начинают интересовать личные автомобили»,— рассказала госпожа Зарецкая. Однако в период «высокого хайпа» вокруг каршеринга и других сервисов мобильности «Авто.ру» наблюдал перераспределение спроса в крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, добавила глава сервиса.

Позднее «все это сгладилось», уточнила Ксения Зарецкая. В России все еще много регионов, где без машины в собственности сложно передвигаться, поэтому она становится важной частью жизни, заключила глава «Авто.ру».

Подробнее читайте в интервью «Ъ» главы «Авто.ру» Ксении Зарецкой.