Подрядчик канализации за 1,4 млрд ответил мэрии Воронежа встречным иском

Кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК-38), занимавшееся в Воронеже реконструкцией Петровской набережной и ливневой канализацией в Центральном районе, подало встречный иск к муниципальному учреждению «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» (ГДДХиБ). Информация появилась в арбитражной картотеке. Сумма и суть требований ПМК-38 не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ГДДХиБ и ПМК-38 в октябре 2023 года заключили соглашение о строительстве сети ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами Шишкова, Ломоносова, Тимирязева и Бурденко. В августе 2026-го контракт был расторгнут по решению заказчика. Однако еще в июне ГДДХиБ подала к подрядчику иск о взыскании суммы неосвоенного аванса и процентов за пользование чужими денежными средствами. Размер требований подразделения мэрии Воронежа также пока не раскрыт в документах арбитража.

По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 197,7 млн руб. При этом фактически выплачено ему было почти 555,2 млн руб. Подрядчику выставлены неустойки и штрафы на 44,4 млн руб., но ни одна из претензий не погашена.

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве ливневой канализации в Центральном районе. Общий размер причиненного бюджету ущерба оценили в 270 млн руб.

В начале сентября также стало известно, что Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление «Ставрополькрайводоканала» о вступлении в дело о банкротстве ПМК-38. Предприятие потребовало включить в реестр кредиторов задолженность в 68,4 млн руб.

Денис Данилов