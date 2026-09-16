Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» после инцидента с датским вертолетом
Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации датским вертолетом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, днем 14 сентября корвет Балтийского флота «обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет типа Fennec ВВС Дании». Последний «следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем», при этом экипаж на вызовы по международному каналу связи не отвечал. Командир корабля принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район.
О происшествии МИД Дании сообщил накануне. Согласно заявлению, инцидент произошел недалеко от датского города Гедсера. Утверждалось, что вертолет проводил «плановую фотосъемку» российского военного корабля. Датский МИД вызвал российского посла для беседы.
Посол РФ в Дании Владимир Барбин позднее назвал действия датского вертолета провокационными. Он считает, что инцидент свидетельствует о проблемах с коммуникацией у датской стороны.
Инцидент с датским вертолетом и российским фрегатом произошел 15 сентября 2026 года у датского города Гедсера, при этом МИД Дании назвал действия российского фрегата «совершенно неприемлемыми» и вызвал посла России для беседы. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Россия изучит обстоятельства этого инцидента, назвав действия датской стороны провокационными и обвинив ее в эскалации.
В сентябре 2025 года Владимир Барбин уже заявлял, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, включая Калининградскую область, разместив там полк военных и мобильный противокорабельный комплекс. Ранее, в августе 2026 года, Владимир Барбин также отверг обвинения в адрес России со стороны Германии и Дании в причастности к инциденту с беспилотным летательным аппаратом в аэропорту Лейпцига.