Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» после инцидента с датским вертолетом

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации датским вертолетом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, днем 14 сентября корвет Балтийского флота «обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет типа Fennec ВВС Дании». Последний «следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем», при этом экипаж на вызовы по международному каналу связи не отвечал. Командир корабля принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район.

О происшествии МИД Дании сообщил накануне. Согласно заявлению, инцидент произошел недалеко от датского города Гедсера. Утверждалось, что вертолет проводил «плановую фотосъемку» российского военного корабля. Датский МИД вызвал российского посла для беседы.

Посол РФ в Дании Владимир Барбин позднее назвал действия датского вертолета провокационными. Он считает, что инцидент свидетельствует о проблемах с коммуникацией у датской стороны.