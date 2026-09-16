Путин выступит с видеообращением к россиянам по поводу выборов

Владимир Путин сегодня (в 18:00 мск) выступит с телеобращением к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Он также пообещал позднее сообщить, как сам глава государства намерен голосовать — очно или онлайн. «Предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования, — добавил пресс-секретарь, — это онлайн».

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российские власти говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. ЦИК ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны».

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».