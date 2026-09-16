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Путин выступит с видеообращением к россиянам по поводу выборов

Песков: Путин вечером 16 сентября выступит с видеообращением о выборах в Госдуму

Владимир Путин сегодня (в 18:00 мск) выступит с телеобращением к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Он также пообещал позднее сообщить, как сам глава государства намерен голосовать — очно или онлайн. «Предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования, — добавил пресс-секретарь, — это онлайн».

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российские власти говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. ЦИК ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны».

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».

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