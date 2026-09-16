Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведь загрыз пенсионерку в деревне Красноярского края

Медведь напал на пенсионерку в деревне Верхний Кебеж в Красноярском крае. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 16 сентября. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Двумя днями ранее в Красноярске полицейские застрелили агрессивного медведя на ул. 2-й Боровой. Еще двух хищников на территории города убили в начале прошлой недели на ул. Торговой, в частном секторе.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее в Красноярске отменили соревнования по рогейну из-за угрозы выхода медведей.

Александра Стрелкова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд