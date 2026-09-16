Главное на рынке недвижимости к утру 16 сентября

Компания «Бамтоннельстрой-мост» («БТС-мост», принадлежит Руслану Байсарову) арендовала 10,5 тыс. кв. м в бизнес-центре (БЦ) «Газойл плаза» на ул. Наметкина в московских Черемушках, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Владелец БЦ — ГК «Ташир» — информацию подтвердил. По словам источников издания, «БТС-мост» переехала в этот деловой комплекс из расположенного неподалеку офиса Principal Plaza. Опрошенные эксперты оценивают общие ежегодные расходы компании на новую штаб-квартиру в 336–367,5 млн руб. «то примерно на 30% дешевле ставок аренды в Principal Plaza.

ООО «Центр проект» стало партнером ГК «Град» по проекту жилого комплекса в московском Ясеневе, сообщают «Ведомости». Компания приобрела 51% СЗ «Град Верейская», которому принадлежат права на проект жилого комплекса площадью 33,3 тыс. кв. м. Сделку закрыли 11 сентября. «Центр проект» наполовину принадлежит девелоперу «Град», и еще наполовину — «Центру инвестиционных проектов», который, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», связан с застройщиком Stone. Как отмечается в публикации, сейчас Stone — один из крупнейших игроков на рынке офисной недвижимости Москвы.

Минстрой подготовил несколько законодательных инициатив, направленных на ускорение реализации крупных инвестиционных проектов, сообщает «Ъ». Среди них — продление до конца 2027 года действия моратория на проведение технологического и ценового аудита крупных бюджетных строек. Кроме того, ведомство предлагает увеличить до трех лет срок заморозки требований строительных регламентов для действующих градостроительных планов. Сейчас срок составляет полтора года, и из-за регулярных изменений требований долгосрочные проекты приходится перепроектировать.

Башкирский девелопер «Новое время» через дочернего СЗ «НВ-5» приобрел у «Фонда развития территорий» участок площадью 1,1 га, на котором расположен недостроенный третий корпус ЖК «Киово» (микрорайон «Восточный») в подмосковной Лобне. Сумма сделки составила 386 млн руб., пишет Telegram-канал «Стройка — и точка». В 2024 году лот пытались продать более чем за 1 млрд руб. ЖК начали строить в 2011 году. Из 13 запланированных корпусов застройщик успел возвести и сдать четыре. Строительство третьего корпуса заморозили в 2014 году, а в 2021-м девелопера признали банкротом. «Новое время» сможет реализовать на купленной площадке собственный проект без каких-либо обременений.

ДОМ.РФ расширил программу льготного кредитования для инвесторов в объекты культурного наследия (ОКН). Теперь поддержка распространяется не только на аварийные объекты, но и на те, что находятся в удовлетворительном состоянии. Кроме того, льготную ставку до 6% теперь распространят на создание в составе ОКН гостиниц категории не менее двух звезд, а требования к минимальной площади и числу номеров исключены. Льготный период после получения акта о приемке выполненных работ увеличили с двух до пяти лет. С 1 октября 2026 года будут действовать новые лимиты по кредитам на один объект. На сегодняшний день по программе заключен 31 кредитный договор на общую сумму 14,2 млрд руб.

Владельцам жилых объектов в Москве по итогам 2025 года должны начислить 24,4 млрд руб. налогов на имущество физлиц, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование компании Consul Group. Всего в базе ФНС в Москве числятся 4,6 млн квартир и комнат и 132,2 тысячи домов общей кадастровой стоимостью 40 трлн руб. При этом налог предъявлен по 3,2 млн квартир и комнат, а также по 66,2 тыс. домов. По расчетам компании, в среднем на один жилой объект в Москве ФНС начислила за 2025 год налог в размере 7,5 тыс. руб. В 2026 году собственники должны будут заплатить налог за 2025 год. Как правило, оплату нужно провести до 1 декабря. ФНС должна направить налоговое уведомление не позднее чем за 30 дней до срока уплаты.