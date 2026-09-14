Politico рассказало о попытках ЕС приблизить к себе Канаду
Глава делегации Европарламента по связям с Канадой, испанский социалист Хавьер Морено, призвал Евросоюз интегрировать североамериканскую страну «еще глубже, чем Швейцарию». Об этом сообщает издание Politico.
«Канадцы — самые европейские люди за пределами Европы», — заявил господин Морено. Интеграция могла бы включать право граждан Канады жить и работать в любой из стран ЕС, а также упрощенный доступ для канадского бизнеса к европейскому рынку. Как отмечает Politico, такой формат сотрудничества — беспрецедентный для настолько географически отдаленных стран.
Неназванный дипломат ЕС сообщил Politico, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, предложит премьер-министру Канады Марку Карни «нечто конкретное» во время ее ежегодного послания Европарламенту о положении дел в ЕС. Господин Карни будет присутствовать на мероприятии лично. По словам посла ЕС в Оттаве Женевьевы Тутс, это имеет символическое значение.
Сегодня премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада планирует начать переговоры об «уникальном альянсе» с Европейским союзом. Он добавил, что речь не идет о полноценном членстве. По словам источника CBC, один из нескольких рассматриваемых вариантов — ассоциированное членство.
Сближение происходит на фоне острого торгового конфликта Канады и США. В июле Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере 50% на широкий перечень канадских товаров, затронувшие импорт на $20 млрд и вступившие в силу 22 августа. Оттава ввела с 8 сентября зеркальные пошлины на американские товары.
Практический смысл обсуждаемого формата — не в еще одном соглашении о снижении тарифов, а в попытке надстроить над действующим торговым режимом более плотные правила взаимодействия без полноценного членства в ЕС. CETA действует с 2017 года и уже регулирует не только тарифы, но и торговлю услугами, государственные закупки, инвестиции и споры компаний с правительствами из-за дискриминационных практик. Поэтому новый уровень сближения должен был бы добавлять к торговым правилам отдельные обязательства, которых нет в обычной зоне свободной торговли.
Интерес Оттавы к такому формату связан с уязвимостью ее внешней торговли. В марте 2025 года необходимость диверсификации объяснялась тем, что 80% канадского экспорта направлялось в США, а высокие американские пошлины усиливали риск зависимости от одного направления. Европейское сближение в этой конструкции выступает способом расширить круг экономических связей, а не заменой CETA.