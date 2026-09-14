Politico рассказало о попытках ЕС приблизить к себе Канаду

Глава делегации Европарламента по связям с Канадой, испанский социалист Хавьер Морено, призвал Евросоюз интегрировать североамериканскую страну «еще глубже, чем Швейцарию». Об этом сообщает издание Politico.

«Канадцы — самые европейские люди за пределами Европы», — заявил господин Морено. Интеграция могла бы включать право граждан Канады жить и работать в любой из стран ЕС, а также упрощенный доступ для канадского бизнеса к европейскому рынку. Как отмечает Politico, такой формат сотрудничества — беспрецедентный для настолько географически отдаленных стран.

Неназванный дипломат ЕС сообщил Politico, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, предложит премьер-министру Канады Марку Карни «нечто конкретное» во время ее ежегодного послания Европарламенту о положении дел в ЕС. Господин Карни будет присутствовать на мероприятии лично. По словам посла ЕС в Оттаве Женевьевы Тутс, это имеет символическое значение.

Сегодня премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада планирует начать переговоры об «уникальном альянсе» с Европейским союзом. Он добавил, что речь не идет о полноценном членстве. По словам источника CBC, один из нескольких рассматриваемых вариантов — ассоциированное членство.

Сближение происходит на фоне острого торгового конфликта Канады и США. В июле Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере 50% на широкий перечень канадских товаров, затронувшие импорт на $20 млрд и вступившие в силу 22 августа. Оттава ввела с 8 сентября зеркальные пошлины на американские товары.