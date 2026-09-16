ЕС потерял €90 млрд из-за перекрытия Ормузского пролива

Из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз (ЕС) потратил на импорт энергоресурсов €90 млрд. Об этом заявила в Европарламенте председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

«С начала конфликта в Ормузском проливе импортируемое ископаемое топливо обошлось нам дополнительно в €90 млрд. При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии»,— рассказала глава ЕК (цитата по ТАСС).

Урсула фон дер Ляйен считает, что странам Европы следует удвоить усилия по развитию доступной чистой энергетики, будь то возобновляемые источники или атомная энергетика. «Наша цель — удвоить долю электроэнергии к 2040 году. Благодаря этому Европа сможет сократить расходы на импорт ископаемого топлива на €260 млрд в год»,— считает она.

До начала боевых действий через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти (17-20 млн баррелей в сутки), после объемы упали в несколько раз. Это привело к тому, что цены на нефть поднялись выше $100 за баррель. В августе Иран и Оман объявили о достижении договоренности о временном порядке прохода судов через Ормузский пролив. Страны до сих пор ведут переговоры по административному регулированию судоходства. Проект соглашения должны были обсудить 14 сентября, но встречу перенесли на неопределенный срок. МЭА прогнозирует восстановление спроса на нефть не раньше 2027 года.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».