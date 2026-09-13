Глава МИД Омана: переговоры арабских стран Персидского залива и Ирана перенесены
Запланированную на 14 сентября встречу глав МИД стран Персидского залива перенесли для «достижения консенсуса», заявил в Х глава оманского дипведомства Бадр аль-Бусаиди. Стороны должны были осудить проект соглашения Омана и Ирана по регулированию судоходства в Ормузском проливе.
«В интересах достижения консенсуса региональная встреча, запланированная на завтра в (оманском городе. — “Ъ”) Салала, была перенесена», — заявил господин аль-Бусаиди. Он также подчеркнул приверженность развитию диалога, способствующего стабильности и долгосрочному сотрудничеству на Ближнем Востоке. Новую дату встречи министр не уточнил.
Многосторонние консультации инициировал Оман. Переговоры должны были стать первой с февраля встречей стран Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива с представителями Ирана на таком высоком уровне.
В конце августа Иран и Оман объявили о достижении договоренности о временном порядке прохода судов через Ормузский пролив. Тегеран при этом заявлял, что соглашение не означает открытия пролива. Схема заработает, если США «вернутся к обязательствам по меморандуму о взаимопонимании».
Смысл договоренности — передать Ирану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Документ должен установить рамки и порядок морской навигации, а также детали и параметры новых маршрутов входа и выхода, если условия позволят вновь открыть пролив. При этом сборы предлагалось оформить не как транзитную пошлину, а как плату за определенные услуги для коммерческих рейсов, что позволило бы Ирану избежать обвинений в нарушении международного права.
Главный спор касается того, будут ли такие платежи обязательными и каков будет их размер: Иран добивается платы в размере 5–7% стоимости грузов, Оман настаивает на 3%, а переговорщики стран Персидского залива настаивают на добровольной уплате сборов. Против введения сборов выступают США, поэтому согласование схемы затрагивает не только правила прохода судов, но и распределение контроля и финансовых условий вокруг пролива.