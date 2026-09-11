МЭА прогнозирует восстановление спроса на нефть не раньше 2027 года
Спрос на нефть нормализуется не раньше 2027 года из-за продолжающихся ограничений на судоходство через Ормузский пролив. Это следует из оценки Международного энергетического агентства (МЭА). Прежде МЭА ожидало стабилизации ситуации во второй половине 2026 года.
Спрос на нефть в мире по итогам 2026 года снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки (б/с) — до 102,45 млн б/с. МЭА ухудшило прогноз по спросу на 940 тыс. б/с по сравнению с августовским отчетом. Причиной агентство называет тупик в переговорах между США и Ираном. В 2027 году показатель восстановится до 105,01 млн б/с, что компенсирует потери предыдущего года.
Общий объем поставок нефти в 2026 году сократится на 5,7 млн б/с — до 100,7 млн б/с. Ожидаемое восстановление нефтедобычи в Персидском заливе МЭА отложило до 2027 года, когда показатель увеличится на 8 млн б/с и составит в среднем 108,74 млн б/с.
Для рынка проблема не сводится к самому факту закрытия Ормузского пролива. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти: в марте 2026 года фактическая блокировка сократила мировое предложение на 8 млн баррелей в сутки. МЭА предупреждало, что даже после возобновления движения ограничения могут сохраняться еще несколько месяцев из-за повреждения инфраструктуры, логистических проблем и необходимости разминирования.
Частичное восстановление судоходства не решает проблему автоматически. В апреле 2026 года через пролив прошли лишь 55–65 нефтяных танкеров и газовозов — 5–7% довоенного уровня; безопасный коридор также имеет ограниченную пропускную способность. Дополнительными ограничениями остаются обследование маршрута, которое может занять до полугода, и повышенные страховые ставки, поэтому затяжной тупик в переговорах США и Ирана поддерживает риск неполного восстановления поставок.