МЭА прогнозирует восстановление спроса на нефть не раньше 2027 года

Спрос на нефть нормализуется не раньше 2027 года из-за продолжающихся ограничений на судоходство через Ормузский пролив. Это следует из оценки Международного энергетического агентства (МЭА). Прежде МЭА ожидало стабилизации ситуации во второй половине 2026 года.

Спрос на нефть в мире по итогам 2026 года снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки (б/с) — до 102,45 млн б/с. МЭА ухудшило прогноз по спросу на 940 тыс. б/с по сравнению с августовским отчетом. Причиной агентство называет тупик в переговорах между США и Ираном. В 2027 году показатель восстановится до 105,01 млн б/с, что компенсирует потери предыдущего года.

Общий объем поставок нефти в 2026 году сократится на 5,7 млн б/с — до 100,7 млн б/с. Ожидаемое восстановление нефтедобычи в Персидском заливе МЭА отложило до 2027 года, когда показатель увеличится на 8 млн б/с и составит в среднем 108,74 млн б/с.