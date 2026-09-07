Производство водки в России сократилось с начала года на 12%
По итогам восьми месяцев производство водки в России сократилось до 39,64 млн дал, что на 12,1% меньше, чем в 2025 году. Наибольший упадок показала категория виноградных вин, выпуск которых снизился на 14,8% до 20,35 млн. декалитров. Производство игристых, ликерных и плодовых вин снизилось на 14,6%, 42,6%, 37,7% соответственно. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
В целом за январь-август производство всего алкоголя сократилось на 7,2%, до 684,1 млн. дал. Наибольшее снижение продемонстрировала категория слабоалкогольной продукции — ее выпуск сократился в два раза, до 495,6 тыс. декалитров.
Рост показали лишь виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом – таких выпустили 19,6 тыс. декалитров, что на 38,7% больше г/г. Кроме того, на 1% увеличился выпуск сидра, пуаре и медовухи. На 0,1% выросло и производство ликеро-водочных изделий — до 11,4 млн. дал.
Производство алкоголя в России сокращается вслед за спросом на него. В первой половине 2026 года рестораторы по всей России сократили продажи алкоголя на 42,4%, объяснив это закрытием заведений и снижением трафика.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сухой август»
Снижение выпуска в 2026 году выглядит прежде всего реакцией производителей на ослабление спроса, а не самостоятельным сжатием предложения: падение розничных продаж уже заставляет компании уменьшать объемы и пересматривать инвестиционные программы и активы. В первом квартале к снижению покупательной способности добавился кризис общепита, сокративший важные каналы потребления алкоголя.
Отдельный фактор — политика региональных властей: сокращение времени и каналов продаж, а также плотности торговых точек ограничивает физическую доступность спиртного и может снижать потребление во всех сегментах. Дополнительное давление создает повышение акцизов и перенос с 1 июля 2026 года уплаты акциза с производителей алкоголя на производителей спирта.
Предпосылки спада сформировались еще в 2025 году: тогда снижение спроса, особенно на водку, сочеталось с высокими запасами, накопленными в конце 2024 года. Для производителей это означает не только меньший выпуск, но и необходимость пересматривать дальнейшие вложения и структуру активов.