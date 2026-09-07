Производство водки в России сократилось с начала года на 12%

По итогам восьми месяцев производство водки в России сократилось до 39,64 млн дал, что на 12,1% меньше, чем в 2025 году. Наибольший упадок показала категория виноградных вин, выпуск которых снизился на 14,8% до 20,35 млн. декалитров. Производство игристых, ликерных и плодовых вин снизилось на 14,6%, 42,6%, 37,7% соответственно. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом за январь-август производство всего алкоголя сократилось на 7,2%, до 684,1 млн. дал. Наибольшее снижение продемонстрировала категория слабоалкогольной продукции — ее выпуск сократился в два раза, до 495,6 тыс. декалитров.

Рост показали лишь виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом – таких выпустили 19,6 тыс. декалитров, что на 38,7% больше г/г. Кроме того, на 1% увеличился выпуск сидра, пуаре и медовухи. На 0,1% выросло и производство ликеро-водочных изделий — до 11,4 млн. дал.

Производство алкоголя в России сокращается вслед за спросом на него. В первой половине 2026 года рестораторы по всей России сократили продажи алкоголя на 42,4%, объяснив это закрытием заведений и снижением трафика.

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