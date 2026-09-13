Мошенники начали рассылать «письма из ФНС» с требованием исправить налоговую декларацию
Сенатор Шейкин: мошенники рассылают письма от имени ФНС о налоговой декларации
Сенатор Артем Шейкин предупредил о новой схеме мошенничества, направленной на хищение данных россиян, сообщает «РИА Новости». Злоумышленники рассылают бумажные письма с требованием скорректировать налоговую декларацию, после чего отправляют электронные уведомления о появлении новых документов в личном кабинете.
В таких сообщениях фигурирует ссылка, ведущая на фишинговую копию официального сайта ФНС. Если пользователь переходит по ней и вводит логин или пароль, эти сведения попадают к преступникам. Политик подчеркнул, что наличие логотипа ведомства и официальный стиль текста не гарантируют подлинность письма.
Для защиты от подобных атак Артем Шейкин рекомендовал самостоятельно заходить в личный кабинет налогоплательщика, чтобы проверить наличие новых извещений. Также он посоветовал использовать портал «Госуслуги» для дополнительной верификации информации о возможных задолженностях перед бюджетом.
Федеральная налоговая служба ранее сообщала, что уведомления об исчисленных налогах налогоплательщики получают в личных кабинетах либо по почте. Это официальные каналы, через которые ведомство направляет такие документы.
В самих уведомлениях не содержится иной информации, кроме номера самого уведомления и указания на то, что документ доступен для просмотра в сервисе. Официальные сообщения ФНС не включают подробных сведений или прямых ссылок для перехода, что помогает отличать их от мошеннических рассылок.