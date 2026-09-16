Контракт на строительство первого этапа Восточного обхода расторгнут по соглашению сторон

Решение о расторжении государственного контракта на строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска с АО «Новосибирскавтодор» принято по соглашению сторон. Новый конкурс по выбору подрядчика для продолжения работ будет объявлен после подготовки необходимой документации, рассказали «Ъ» в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

АО «Новосибирскавтодор» занималось строительством участка Восточного обхода — части магистрали, которая в перспективе соединит Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток из центра города. Контракт был подписан в апреле 2021 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 85%.

Как писал «Ъ» ранее, «Сибуправтодор» подал 10 исков в арбитражный суд Новосибирской области к АО «Новосибирскавтодор» на общую сумму более 900 млн руб. Наибольшая часть требований — 560 млн руб. — напрямую связана с проектом строительства Восточного обхода. Остальные иски касаются контрактов по другим объектам, исполненных компанией за последние три года.

В АО «Новосибирскавтодор» рассказали «Ъ», что поводом для подачи иска заказчиком послужили выводы Счетной палаты РФ, по мнению которой «Сибуправтодор» неправомерно применил при расчете начальной (максимальной) цены контракта территориальные единичные расценки (ТЕР). Компания утверждает, что аудиторы провели анализ без учета полной нормативно-правовой базы по ценообразованию в строительстве. «Заказчик был обязан производить расчет в ТЕР и не имел права самостоятельно переходить на федеральные единичные расценки (ФЕР) на этапе объявления новых торгов в марте 2021 года»,— прокомментировали в строительной организации.

Строительство Восточного обхода Новосибирска — участка трассы Р-256 «Чуйский тракт» ведется с 2013 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в 2024 году оценивало общий объем инвестиций в проект в 23,6 млрд руб., в том числе 2,6 млрд руб. до 2026 года и 21 млрд руб. в период с 2026 по 2028 год.

Лолита Белова