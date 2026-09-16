Школы креативных индустрий планируют открыть в четырех городах Среднего Урала

В Верхней Пышме, Кировграде, Первоуральске и Верхотурье рассматривают возможность открыть новые школы креативных индустрий, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Сейчас на Среднем Урале работают только две школы в двух городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Первая школа креативных индустрий в Свердловской области открылась в 2025 году в Новоуральске, вторую открыли накануне в Екатеринбурге. Она создана на базе Екатеринбургской академии современного искусства и рассчитана на 120 школьников 5-11-х классов. Здесь дети могут попробовать себя в творчестве и понять, хотят ли они связать свою будущую профессию с креативными индустриями. В новой школе ребята смогут бесплатно пройти обучение по курсам электронной музыки, звукорежиссуры, дизайна, анимации и 3D-графики, VR/AR-технологий, фото- и видеопроизводства. На первом этапе школьников познакомят со всеми студиями и дадут базовые знания, на втором они смогут выбрать конкретное направление и разработать собственный проект.

На закупку оборудования школы в Екатеринбурге потратили почти 80 млн руб. из федерального и областного бюджетов, еще 70,8 млн руб. было выделено из городского бюджета на капремонт помещений, приобретение мебели и зарплаты сотрудникам. «Мы настроены на дальнейшее развитие сети таких школ. В ноябре Екатеринбург примет Всероссийский съезд школ креативных индустрий. Для нас большая честь стать площадкой встречи представителей таких учреждений со всей России и вместе развивать это направление»,— отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Сфера креативных индустрий в Екатеринбурге выросла на 16%. По словам мэра Алексея Орлова, темпы опережают показатели всех регионов Урала и России. Сегодня креативные индустрии обеспечивают 3-4% экономики города и влияют на его развитие.

Ирина Пичурина