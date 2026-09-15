Из-за угрозы выхода медведей в Красноярске отменили соревнования по рогейну

В Красноярске отменены соревнования по рогейну из-за угрозы выхода медведей. Соответствующее решение принято «Красспортом», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мероприятие должно было состояться 27 сентября. Накануне агрессивного медведя полицейские застрелили на ул. 2-й Боровой в Свердловском районе Красноярска. Еще двух хищников на территории города убили в начале прошлой недели на ул. Торговой в частном секторе.

Рогейн — командный вид спорта, сочетающий навигацию, стратегию и передвижение по пересеченной местности.

Александра Стрелкова