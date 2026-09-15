Стоимость этапа реконструкции теплосетей в воронежских Лисках выросла до 30 млн

Подконтрольное властям Лисок ООО «Тепловик» повторно объявило аукцион на отдельный этап реконструкции системы теплоснабжения в восточной части города. Начальная цена контракта на строительство второго пускового комплекса выросла по сравнению с предыдущими торгами на 18% — с 25,3 млн до 29,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документации, работы разделены на два этапа. С даты заключения контракта до 15 октября подрядчику предстоит выполнить конструктивные решения тепловой сети второго пускового комплекса. С 16 октября по 12 ноября он должен смонтировать систему теплоснабжения.

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере около 3 млн руб. (10% от начальной цены). Гарантийный срок на результат работ составит пять лет. Контракт будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Финансирование предусмотрено за счет займа публично-правовой компании «Фонд развития территорий», привлеченного из средств Фонда национального благосостояния, а также средств областного и городского бюджетов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 сентября, итоги планируется подвести 24-го.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что предыдущие торги на выполнение работ по второму пусковому комплексу объявили 8 сентября, однако уже на следующий день отменили без объяснения причин.

Ранее «Тепловик» пытался найти подрядчика для полной реконструкции системы теплоснабжения Лисок. На последних, 11-х торгах это сделать не удалось (8925054): начальная цена контракта составляла 489,3 млн руб.

В июне 2023 года подряд на масштабную реконструкцию теплосетей получило московское ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Стоимость соглашения составляла 1,1 млрд руб., завершить работы планировалось к декабрю 2024 года. Однако заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

В феврале 2025 года «Тепловик» обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к подрядчику на 400,1 млн руб. В сумму требований вошли 326,9 млн руб. неосновательного обогащения, 70 млн руб. пени и 3,2 млн руб. штрафа. Компания потребовала взыскать разницу между стоимостью оплаченных и фактически выполненных работ. В октябре 2025 года стало известно о заключении сторонами мирового соглашения.

Как ранее сообщал министр ЖКХ и энергетики Воронежской области, в 2024 году в Лисках заменили только 4 км из запланированных 16 км теплосетей. Кроме того, к системе не подключили две котельные, установленные на подготовленных площадках.

С апреля по октябрь 2025 года «Тепловик» безуспешно искал нового подрядчика: на аукционы не поступило ни одной заявки. В июле 2026 года компания провела торги на корректировку проектно-сметной документации. Контракт стоимостью 210 тыс. руб. получила воронежская компания «ГСС проект» Романа Кузнецова.

Кабира Гасанова