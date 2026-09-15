Резко континентальный

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала исследование, подчеркивающее «критическую» роль, которую играет европейский рынок для Международной федерации футбола (FIFA) и ее главного соревнования — чемпионата мира. На последнем, проходившем в Северной Америке, европейские клубы представляли более двух третей всех игроков, а их суммарная стоимость составила свыше 90% стоимости всех участников турнира. Исследование очень похоже на стремление лишний раз подчеркнуть опасность попыток FIFA игнорировать мнение Союза европейских футбольных ассоциаций, превратившегося в последнее время в злейшего врага головной структуры и ее президента Джанни Инфантино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark J Rebilas / Reuters Фото: Mark J Rebilas / Reuters

Международная ассоциация профессиональных футболистов опубликовала исследование, подготовленное ее европейским подразделением FIFPro Europe. Оно описывает прежде всего «критическую», как ее называют авторы, роль европейского рынка для футбольной индустрии. А за основу в исследовании взят проходивший летом этого года в трех североамериканских странах — США, Мексике и Канаде — чемпионат мира по футболу, ключевое для руководящей видом Международной федерации футбола соревнование, от которого прежде всего зависит ее финансовое благополучие.

Подчеркивается роль Европы с помощью очень понятных цифр. Например, количественного соотношения игроков, представлявших ее клубы и клубы из пяти других региональных конфедераций — Азии, Африки, Южной Америки, Океании, а также той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна — в 48 сборных. Из европейских на турнир приехали 856 футболистов, 69% от общего числа. На предыдущем чемпионате мира, который в 2022 году принимал Катар, доля была чуть выше — 73%. Но авторы доклада напоминают, что он был гораздо более компактным — из 32 сборных. Бенефициарами же расширения формата стали прежде всего занимающие невысокие места в футбольном рейтинге команды за пределами Европы.

Еще более ярким смотрится ценовое выражение этой пропорции.

Общую стоимость всех игроков европейских клубов на чемпионате мира FIFPro Europe, обычно пользующаяся данными Transfermarkt, оценила в €16,88 млрд. Это 94% от общей стоимости всех заявок.

Причем 60% от нее было «сгенерировано» всего 20 элитными европейскими клубами «большой пятерки» из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции, а более половины стоимости сконцентрировано в десяти сборных-грандах, восемь из которых европейские.

На этом FIFPro не останавливается, дополняя картину любопытными штрихами. Так, она указывает на то, что обладателями всех официальных индивидуальных наград — лучшему игроку, лучшему бомбардиру, лучшему молодому игроку, лучшему вратарю — на минувших пяти мировых первенствах становились исключительно футболисты из европейских клубов. А на этом же отрезке из десяти добравшихся до финалов турнира сборных семь были из Европы.

Кроме того, в исследовании фиксируется привлекательность европейского футбольного рынка. В данный момент 40% клубов Английской премьер-лиги — 8 из 20 — уже принадлежат иностранцам, и пропорция постоянно меняется в пользу владельцев-«легионеров».

Наиболее интересным же представляется резюме, содержащееся в докладе. Его авторы вместо того, чтобы в очередной раз, следуя моде, порассуждать о расслоении и «поляризации» мирового футбола, пишут о том, что Европа фактически превратилась в основной в отрасли «хаб», отвечающий за «повышение ее стоимости», пусть создается она усилиями «каждой конфедерации». И такая «экосистема» нуждается в защите от принятых в одностороннем порядке решений, ее разрушающих. В качестве примера такого решения FIFPro называет попытку передачи медиаправ Международной федерации футбола частным инвесторам через структуру FIFA Forward Enterprise (FFE), из-за которой летом в футбольном сообществе разгорелся грандиозный скандал. Под давлением из разных слоев этого сообщества президент FIFA Джанни Инфантино был вынужден отказаться от своей идеи, а ЧП, кажется, серьезно подорвало его репутацию и шансы в марте будущего года переизбраться на очередной срок.

Вывод только на первый взгляд парадоксальный.

В действительности все исследование очень похоже на стремление поддержать Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в его борьбе с FIFA и персонально с господином Инфантино, которого самый принципиальный оппонент, глава флагманской региональной конфедерации Александр Чеферин, по сути, призывал добровольно уйти в отставку из-за «утраты доверия». В этот контекст идеально укладывается и рекомендация, содержащаяся в документе,— вместо крушения «экосистемы» якобы с целью помочь особенно нуждающимся пересмотреть взгляды на распределение доходов от проведения чемпионатов мира. Поступления в бюджет FIFA, как и отчисления национальным ассоциациям по программе солидарности, растут с каждым новым первенством. Но — в абсолютном выражении. По итогам чемпионата 2026 года они составят $871 млн. Однако это всего 7,7% от доходов FIFA, зашкаливших за $9 млрд. При этом 20 лет назад чемпионат мира в Германии принес федерации скромные по ее нынешним меркам $2,3 млрд. Зато и выделила она входящим в нее ассоциациям десятую их часть.

Алексей Доспехов