Захарова назвала «дешевым пиаром» сообщения об ударе по поезду с западными политиками

Российские вооруженные силы «не воюют с мирным населением» и наносят удары исключительно по военным объектам Украины и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала сообщения СМИ о преднамеренном российском ударе по поезду с европейскими политиками на украинско-польской границе 13 сентября.

«Не станем комментировать дешевый пиар, который развернули вокруг поездки отдельных политических персонажей, следовавших возле пораженного эшелона с военными грузами»,— отметила госпожа Захарова (цитата по сайту МИДа). По ее словам, такая информация распространяется, чтобы запугать европейцев «некой российской угрозой у ворот НАТО» и выпросить военные поставки для ВСУ.

Мария Захарова напомнила, что Россия неоднократно рекомендовала сотрудникам иностранных посольств в Киеве покинуть город «в связи с переходом вооруженных сил Российской Федерации к системным и последовательным ударам по объектам ВПК Украины, центрам управления и принятия решений». «Озвученные нами ранее публичные предостережения сохраняют актуальность…Тем более в условиях, когда безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может»,— добавила дипломат.

Российские военные 13 сентября ударили по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, которая была задействована «для перевозки грузов военного назначения из стран Европы». Утром того же дня польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд Киев — Варшава, когда он находился на украинской территории.

По информации немецкого журнала Der Spiegel, под угрозу атаки попали два пассажирских поезда. В одном из них, пишет издание, находилась европейская делегация, в составе которой были в том числе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.