Чернышенко призвал граждан пользоваться российскими моделями ИИ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал искусственный интеллект (ИИ) «супер-технологией». Господин Чернышенко считает, что стоит выбирать для использования российские модели ИИ. Чиновник утверждает, что по технологичности они не уступают зарубежным.

По словам вице-премьера, в иностранных нейронных сетях все аккаунты «под прицелом», но это «не характерно» для российских моделей. «Конечно, нужно использовать наши модели. Чем больше мы будем использовать их в своей повседневной жизни, тем более конкурентоспособными они будут»,— сказал Дмитрий Чернышенко во время выступления в национальном центре «Россия» (цитата по ТАСС).

В июле президент Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. В документе в том числе прописаны основные принципы регулирования в области ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. При правительстве создана рабочая группа по вопросам использования ИИ.

О применении ИИ в России — в материале «Ъ» «Своя агентура не продается».