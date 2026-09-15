Готовность Удмуртии к отопительному сезону превысила 90%

Все 30 паспортов готовности муниципалитетов Удмуртии к отопительному сезону планируют выдать в срок. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Общая техготовность региона к зимнему периоду находится на отметке 91,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«На сегодняшний день готовность объектов образования составляет 97%, культуры и социальной защиты — 95%, спортивных объектов — 86%, объектов здравоохранения — 84%»,— говорится в сообщении.

По словам главы минстроя Удмуртии Михаила Баранова, на 15 сентября из 9,8 тыс. потребителей тепловой энергии паспорта готовности получили чуть более 9 тыс. «Работа идет планово, ожидается поступление всех недостающих документов»,— добавил он. К 20 ноября власти планируют подписать все паспорта готовности.

Угля на зиму накоплено 88,3% от планового показателя. «При этом запасов хватает в каждом муниципалитете до конца февраля в целом»,— рассказали в пресс-службе. По другим видам топлива запасы достигли 99%, по жидкому — 128,3%. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова призвала руководителей муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле.

Напомним, в сезон 2025/2026 последней среди других муниципалитетов паспорт готовности получила Можга. Его выдали 22 ноября с опозданием. Тогда экс-глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал местные власти за долгую подготовку к зиме.

В отопительном сезоне 2024/2025 Можга стала единственным муниципалитетом, который не получил паспорт готовности к зиме из-за проблем в коммунальной сфере, срывов сроков ремонта и износа сетей. В январе 2025 года главу города Эрика Уразова привлекли к административной ответственности за то, что муниципалитет не освоил субсидии на подготовку к отопительному сезону.