Главу Можги привлекли к ответственности за нарушение бюджетного законодательства
Глава Можги Эрик Уразов привлечен к административной ответственности за нарушения при использовании бюджетных средств. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, МО «Город Можга» не освоило предоставленные субсидии на подготовку к отопительному сезону.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В частности, Можгинская межрайонная прокуратура выявила несоблюдение графика выполнения работ по подготовке к зиме. Кроме того, не были приобретены материалы для ремонта семи котельных. За нарушение порядка использования межбюджетных трансфертов (ч.3 ст.15.15.3 КоАП РФ) Эрику Уразову вынесли предупреждение.
Напомним, Можга единственная из муниципалитетов Удмуртии не получила паспорт готовности к зиме из-за накопившихся проблем в коммунальной сфере, срывов сроков ремонта и износ сетей.