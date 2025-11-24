Глава Удмуртии о паспорте готовности Можги к зиме: не успели оформить документы

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал власти Можги за долгую подготовку документов на получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025/2026. Муниципалитет опоздал на четыре дня. Об этом руководитель региона заявил на аппаратном совещании 24 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Не успели оформить документы. Не запас топлива, не другие технические критерии. Это качество коммуникаций <...> Остальные (муниципалитеты.— “Ъ-Удмуртия”) понимают, что отопительный сезон — важнейшая задача. Могу ответственно сказать, что в Балезинском районе, например, ситуация не лучше, но они получают паспорт готовности вовремя. Потому что глава района Юрий Новойдарский этим занимается <...> Вы чем-то отличаетесь от Сарапула, Глазова или Воткинска? Везде одни и те же проблемы»,— сказал господин Бречалов.

Александр Бречалов напомнил, что Можга находится в «красной зоне» и ей выделяют средства на поддержку и реконструкцию систем ЖКХ. В частности, из бюджета Удмуртии в 2025 году было выделено 88 млн руб. «Главе республики надо звонить в федеральный центр, чтобы там обратили внимание, выделили специалиста и так далее (для получения паспорта готовности Можги.— “Ъ-Удмуртия”). Делайте выводы»,— резюмировал господин Бречалов.

Напомним, Ростехнадзор выдал Можге акт готовности к отопительному сезону 2025/2026. Муниципалитет стал последним в Удмуртии, получившим необходимые к зиме документы. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что 29 из 30 муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме. Готовность региона составляет 100%, проведены проверки по всем объектам. В 2025 году на подготовку республики к осенне-зимнему периоду было выделено 1,5 млрд руб. Аналогичная сумма будет выделена в 2026 году.