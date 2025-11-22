Последний муниципалитет в Удмуртии получил паспорт готовности к зиме

Ростехнадзор выдал Можге акт готовности к отопительному сезону 2025/2026, сообщил в Telegram глава города Эрик Уразов. Муниципалитет стал последним в Удмуртии, получившим необходимые к зиме документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Для этого городом совместно с министерством строительства и ЖКХ, а также заместителем председателя правительства Игорем Асабиным, проведена большая работа и выполнены все необходимые мероприятия по устранению выявленных недостатков и исполнению установленных норм и требований»,— написал господин Уразов.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что 29 из 30 муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме. Готовность региона составляет 100%, проведены проверки по всем объектам. В 2025 году на подготовку республики к осенне-зимнему периоду было выделено 1,5 млрд руб. Аналогичная сумма будет выделена в 2026 году.

В 2024/2025 отопительном сезоне Можга стала единственным муниципалитетом, который не получил паспорт готовности к зиме из-за проблем в коммунальной сфере, срывов сроков ремонта и износа сетей. В январе 2025 года Эрика Уразова привлекли к административной ответственности за то, что муниципалитет не освоил субсидии на подготовку к отопительному сезону.

Напомним, крупная коммунальная авария в Можге произошла 13 января 2023 года: без отопления остались четверть населения города и 12 социально-значимых объектов. Полноценную подачу тепла начали только 15 января. На совещании главы Удмуртии было отмечено, что администрация Можги умалчивала о масштабе аварии и не объявила режим ЧС. Спустя 1,5 месяца после этого глава города Михаил Трофимов сложил полномочия, и.о. стал Эрик Уразов. Его избрали мэром в марте 2023 года.